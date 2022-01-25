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Леся Никитюк оказалась в курьезной ситуации: пришлось выламывать дверь в квартире

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 18:05
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Телеведущая оказалась в курьезной ситуации, когда по возвращению в Киев обнаружила, что где-то оставила ключи от своей квартиры и не может попасть домой
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк любит посмеяться над собой и часто делится с поклонниками неловкими моментами из своей жизни. Однажды телеведущая прилично потратилась на суп в кафе Gucci и получила крошечную порцию.

На этот раз звезда не смогла попасть в собственную квартиру в Киеве.

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Дело в том, что Никитюк уехала на выходные в Хмельницкий, где сейчас живут ее родные. После возвращения в столицу телеведущая обнаружила, что оставила ключи от квартиры у родителей.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk/

Чтобы попасть домой Никитюк пришлось вызвать мастера, который выломал двери в квартиру. Телеведущая заметно перенервничала, так как на этот день у нее было запланировано несколько важных дел.

Однако и в этой ситуации Леди Ле посмеялась над собой. Сейчас теледива занимается тем, что проходит обучение по криптовалюте. Первые заработанные на "крипте" деньги ведущая пообещала потратить на возмещение ущерба.

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Есть повод заработать на крипте на новые двери и замок...Прямо сегодня, – пошутила Леся Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк снова оказалась в центре скандала с коллегой по цеху Алексеем Дурневым, который сравнил телеведущую с карикатурной украинской из сериала "Эмили в Париже".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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