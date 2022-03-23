Леся Никитюк показала, что оккупанты сделали с символом ее тревел-шоу Le Маршрутка (фото)

Фанаты расстроились, увидев, что захватчики сделали с маршруткой, на которой Леся объездила чуть ли не всю Украину

Оккупанты обстреляли автобус из Le Маршрутки / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая на днях попросила Anonymous включать сирены в России, с 2020 года вела тревел-проект об Украине. Ведущая вместе с командой путешествовала по нашей стране и знакомила зрителей с интересными и малоизвестными местами.

Одним из символов таких путешествий была желтая обычная маршрутка с необычным интерьером. Внутри транспорт был переоборудован в уютное домашнее пространство с баром и лаунж-зоной. Маршрутка была украшена всевозможными сувенирами, привезенными из зарубежных поездок Никитюк, в том числе африканские маски, сомбреро и т.д.

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И вот Леся сообщила, что на днях российские оккупанты добрались и до этой известной маршрутки. Ведущая показала, как выглядит транспорт после обстрелов. В то же время она заявила, что команда приобретет новый автобус, которым они будут путешествовать по отстроенным нашим красивым городам.

Как же мы были счастливы, когда снимали украинское тревел-шоу "Le Маршрутка". Сегодня наша маршрутка такова… ? Но скоро мы купим новую, еще лучшую и поедем снимать 3-й сезон… в отстроенный Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы и т.д. А начнем съемку с Чернобаевки, – подбодрила Никитюк фолловеров.

Подписчики звезды расстроились из-за увиденного, но они верят в лучшее и не падают духом:

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Моя любимая маршрутка. Моя малышка все пересмотрела и сказала, что поедем туда, где была Леська.

Сколько воспоминаний.

Все отстроим и будет лучше, чем когда-либо!

Обязательно победим и отстроим.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Леся Никитюк призвала фанатов из России думать своей головой. Также мы сообщали, что ведущая открыла Координационный центр приема переселенцев в Хмельницком.

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