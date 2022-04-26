Без камер и Insta-фильтров: Леся Никитюк честно показала, как теперь выглядят ее будни

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как именно помогает переселенцам и в деталях показала один день из своих волонтерских будней

Леся Никитюк показала, как помогает украинским переселенцам / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк с первых дней войны стала помогать вынужденным переселенцам из разных уголков страны. Ведущая поселила в доме своих родителей 60 беженцев.

Никитюк признается, что сейчас ей сложно снимать какой-то развлекательный контент для соцсетей. Поэтому в своем Instagram Леся решила показать, как проходит каждый ее день в условиях войны и подробно расписала все свои волонтерские дела.

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Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Так, телеведущая рассказала, что каждый ее день начинается с закупок. Леся вместе со своим отцом отправилась на рынок, чтобы закупиться мясом, овощами, сладостями и прочими необходимыми товарами. В доме сейчас живут 25 деток, поэтому сладкого берут побольше!

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитость показала, что сейчас многие компании и частные предприниматели с радостью помогают волонтерам и сами звонят, если есть возможность поделиться продуктами. Леся пошутила, что на рынке у нее уже появились помощники.

Этот парень всегда мне все помогает грузить в машину, – написала телеведущая.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

После такого шоппинга Никитюк отправилась на кухню, где из купленных продуктов они готовят суп, вареники и прочие вкусности для своих гостей.

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Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Однако на этом все дела телеведущей на день не заканчиваются, ведь ее помощь нужна не только дома, но и в других городах Украины. Поэтому Леся спешит на почту, откуда отправляет посылки с медикаментами, военным обмундированием и прочими необходимыми вещами для украинцев в разных уголках страны.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Оля Полякова обратилась к Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мирное население и украинских воинов из Мариуполя.