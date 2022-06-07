Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Леся Никитюк пригласила Сергея Лазарева в Киев искать "нацистов" после его "переосмысления" войны

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 10:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях рашистский артист, который променял совесть на карьеру в РФ, снова показал свою циничность. Украинская телеведущая не выдержала такого лицемерия
Леся Никитюк обратилась к путинисту Сергею Лазареву
Леся Никитюк обратилась к путинисту Сергею Лазареву / Фото: instagram.com/lazarevsergey, Pinterest, instagram.com/lesia_nikituk

Очевидно, Сергей Лазарев таки продался Кремлю ради карьеры. Ведь еще в начале полномасштабной войны он озвучил свою антивоенную позицию, а вскоре – забрал свои слова назад и внезапно заговорил о "любви к россии" и даже решил выступать на Z-концерте.

На днях певец опубликовал пост в Instagram, где назвал украинцев "нацистами" и заявил, что "ВСУ бьют по живому – школам, больницам и жилым домам". Создается впечатление, что тексты Лазареву пишут кремлевские пропагандисты.

Реклама

Артист написал о том, что якобы общается с беженкой Настей и волонтерами из "Л/ДНР".

Волонтеры на Донбассе рассказывают, что ВСУ бьют по живому – школам, больницам и жилым домам... Слышишь эти рассказы и начинаешь мыслить, чувствовать иначе. И начинаешь думать: когда уже мир наконец-то увидит и услышит то, что происходило и происходит вот уже много лет на Донбассе? Я переоценил, переосмыслил многое. Беру на попечение еще троих девочек – жертв нацистских обстрелов, – выдал артист-путинист.

Скриншот Instagram

Телеведущая Леся Никитюк, которая помогает переселенцам в Украине, не могла пройти мимо поста одиозного артиста. Она отметила, что у нее в окружении сейчас находятся несколько сотен беженцев из Донецкой области. И все они говорят совсем другое.

Сергей, а вот у меня людей 600 беженцев из Донецкой области говорят другое говорят! Может, встретимся обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса? – обратилась Никитюк к Лазареву.

Вскоре Леся поделилась скрином переписки с жительницей Донецкой области, которая шокирована, как Лазарев бессовестно лжет.

Реклама

Я не могу этого читать. Как так можно. Я из Мариуполя, и это ужас. Россия убила мой город, мою жизнь. Как он так может писать? – высказалась одна из подписчиц телезвезды.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Леся Никитюк в дуэте со Степаном Гигой спели о заветном сне каждого украинца.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять