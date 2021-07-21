Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Роман Джей Ло

Баста едет в Украину

У Анатолича сын!

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Леся Никитюк снялась в роскошных платьях и превратилась в голливудскую диву: фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 июля, 15:20
Копировать ссылку
Блогер и телеведущая Леся Никитюк наконец-то показала результат фотосессии в латексном платье. Также звезда надела два других образа, напоминающих кукольные
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее эффектно влезла в красный латексный костюм как Ким Кардашьян, восхитила поклонников кадрами новой фотосессии. В Instagram Леся показала снимки, на которых позировала в трех разных платьях и попросила поклонников выбрать одно. Сделать это фанатам оказалось непросто.

Леся хоть и любит позировать в эффектных нарядах и экспериментировать с образами, она также часто показывает свою повседневную жизнь и саму себя без макияжа. Акцент на естественности и демонстрации натуральной красоты превратилось в глобальный тренд, который поддержали и украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.

На одном из снимков Леся Никитюк позировала в том самом латексном наряде, который недавно показывала у себя в Stories. Волосы телеведущей были заплетены в идеальную гульку.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Другой образ выглядел наоборот не дерзким, а кукольным и милым. Леся Никитюк надела розовое мини-платье, вновь продемонстрировав длинные стройные ноги.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коллеги Леси Никитюк, Даша Астафьева, Екатерина Кухар и Наталья Денисенко были в восторге от фотосессии. Поклонники тоже были в восторге и не смогли выбрать одно лучшее фото.

В тренде
  • "Все!"
  • "Лесь, ты?"
  • "Ого, Леся, что это за невероятная фотосессия. Тупо Голливуд, бомба ракета!"
  • "Все великолепно"

Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:

Ранее Леся Никитюк в соблазнительном мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
7-летнего сына Стаса Пьехи зверски избили
Быть в курсе
Цитата дня

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

Ната Жижченко солистка ONUKA
Как ONUKA объяснила свое решение
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять