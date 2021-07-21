Леся Никитюк снялась в роскошных платьях и превратилась в голливудскую диву: фото

Блогер и телеведущая Леся Никитюк наконец-то показала результат фотосессии в латексном платье. Также звезда надела два других образа, напоминающих кукольные

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее эффектно влезла в красный латексный костюм как Ким Кардашьян, восхитила поклонников кадрами новой фотосессии. В Instagram Леся показала снимки, на которых позировала в трех разных платьях и попросила поклонников выбрать одно. Сделать это фанатам оказалось непросто.

Леся хоть и любит позировать в эффектных нарядах и экспериментировать с образами, она также часто показывает свою повседневную жизнь и саму себя без макияжа. Акцент на естественности и демонстрации натуральной красоты превратилось в глобальный тренд, который поддержали и украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.

На одном из снимков Леся Никитюк позировала в том самом латексном наряде, который недавно показывала у себя в Stories. Волосы телеведущей были заплетены в идеальную гульку.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Другой образ выглядел наоборот не дерзким, а кукольным и милым. Леся Никитюк надела розовое мини-платье, вновь продемонстрировав длинные стройные ноги.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коллеги Леси Никитюк, Даша Астафьева, Екатерина Кухар и Наталья Денисенко были в восторге от фотосессии. Поклонники тоже были в восторге и не смогли выбрать одно лучшее фото.

"Все!"

"Лесь, ты?"

"Ого, Леся, что это за невероятная фотосессия. Тупо Голливуд, бомба ракета!"

"Все великолепно"

Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:

Ранее Леся Никитюк в соблазнительном мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька.