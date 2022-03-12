Леся Никитюк высмеяла российских блогеров, которые переживают из-за блокировки Instagram

Мало кто из российских блогеров высказался о войне в Украине, но зато о закрытии Instagram в России никто не стал молчать

Леся Никитюк прокомментировала закрытие Instagram в России / Фото: Скриншот из YouTube

Российская армия уже 17-й день обстреливает украинские города. Сколько бы украинские звезды не пытались достучаться до российских звезд и блогеров не молчать о войне в Украине, но это бесполезно. Мало кто из них говорить о российской агрессии.

Зато все звезды и блогеры не против поплакать, что Instagram в России запретили. Ведь теперь заработки многих упадут еще больше.

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Телеведущая Леся Никитюк решила высмеять блогеров, которых больше всего сейчас волнует закрытие Instagram

На данный момент российские блогеры прощаются с Instagram. Безработные снова стали безработными

Скриншот: Instagram

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