Леся Никитюк вызверилась на компанию Dolce & Gabbana. Все из-за Филиппа Киркорова

Телеведущая не смогла обойти стороной связь итальянского дома моды с певцом-путинистом. Что натворили дизайнеры бренда и как Никитюк их пристыдила – читайте в материале

Леся Никитюк возмутилась, что Dolce & Gabbana до сих пор сотрудничает с рашистами. / Фото: Коллаж: Сегодня

После нападения РФ на Украину много мировых компаний вышли с рынка страны-агрессора. В частности, о конце работы на России объявили Coca Cola, Apple, Adidas, Warner Bros, Disney и многие другие. А вот бренд Dolce & Gabbana не отказался от сотрудничества с рашистами.

В Instastories Леся Никитюк показала фото, где Киркоров позирует в новой коллекции Dolce & Gabbana. Телезвезда осудила тот факт, что скандальному Филиппу продали свои вещи дизайнеры бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана.

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Киркоров засветился в брендовой одежде. Фото: скриншот Instastories

Никитюк призвала пользователей Сети оставить сообщения на Insta-странице модного итальянского дома.

Предлагаю достучаться до бренда Dolce & Gabbana комментариями под их постами! Хештегом #russiaisaterroriststate – написала ведущая.

Никитюк хотела достучаться до модного дома. Фото: скриншот Instastories

Но Dolce & Gabbana быстро закрыли доступ к комментированию постов.

Закрыли комментарии. Стыд и позор, – отметила звезда.

Дом моды пытается игнорировать эту ситуацию. Фото: скриншот Instastories

Никитюк также припомнила скандал с участием Стефано Габбана. Так, в 2018 году дизайнер оскорбил певицу Селену Гомес. Он обозвал артистку "страшной" в комментариях под фото в соцсети. После этого инцидента фанаты Селены атаковали аккаунт бренда.

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И тогда они не закрыли комментарии. А от нас, от правды, они закрыли комментарии.

Никитюк вспомнила скандал, в который вляпался дизайнер бренда. Фото: скриншот Instastories

Напомним, Леся Никитюк с первых дней полномасштабной войны занялась волонтерством . Она помогает в Хмельницком вынужденным переселенцам из разных уголков страны с питанием, жильем и т.д.

Ранее Леся Никитюк запустила бьюти-флешмоб для украинок, чтобы поддержать боевой дух воинов ВСУ. Однако травести-диве Монро не понравилась инициатива телеведущей, заявив, что это "йо*аный сексизм".