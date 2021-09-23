"Лет 30, не больше": Ольга Сумская очаровала своими портретными фото на пленку

После того как Ольга Сумская поразила тонкой талией на архивном снимке, поклонники пришли в восторг и были рады увидеть еще больше фото из личного архива знаменитости. Поэтому актриса снова предалась ностальгии и опубликовала еще пару снимков, сделанных на пленочный фотоаппарат.
На портретных фото, которыми Ольга Сумская поделилась в Instagram, фотограф заснял ее в профиль и анфас.
Все же фото на пленку очень отличается от цифры... Более жизненное... А вам как? – поинтересовалась Сумская у фолловеров.
Однако некоторые поклонники были озадачены: учитывая то, как певица молодо выглядит и сейчас, они подумали, что это фото могло быть сделано недавно.
- "Ольга Вячеславовна, Вы наш эталон женщины и красоты. На ваши годы – вы девушка, которую все любят, уважают и гордятся"
- "Я примерно понимаю по остальным фото, сколько вам тут лет, но боже, если бы я не знала, то лет 30, не больше"
В комментарии поклоннице актриса ответила, что на момент фото ей было 34 года.
Как Ольга Сумская ведет свой Instagram – смотрите в ролике:
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