"Лет 30, не больше": Ольга Сумская очаровала своими портретными фото на пленку

55-летняя заслуженная артистка Украины Ольга Сумская решила вспомнить одну из своих старых фотосессий, сделанную более 20 лет назад

Ольга Сумская в молодости (слева) и сейчас (справа) / Фото: instagram.com/olgasumska

После того как Ольга Сумская поразила тонкой талией на архивном снимке, поклонники пришли в восторг и были рады увидеть еще больше фото из личного архива знаменитости. Поэтому актриса снова предалась ностальгии и опубликовала еще пару снимков, сделанных на пленочный фотоаппарат.

На портретных фото, которыми Ольга Сумская поделилась в Instagram, фотограф заснял ее в профиль и анфас.

Все же фото на пленку очень отличается от цифры... Более жизненное... А вам как? – поинтересовалась Сумская у фолловеров.

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Однако некоторые поклонники были озадачены: учитывая то, как певица молодо выглядит и сейчас, они подумали, что это фото могло быть сделано недавно.

Ольга Сумская в возрасте 34 лет / Фото: instagram.com/olgasumska

"Ольга Вячеславовна, Вы наш эталон женщины и красоты. На ваши годы – вы девушка, которую все любят, уважают и гордятся"

"Я примерно понимаю по остальным фото, сколько вам тут лет, но боже, если бы я не знала, то лет 30, не больше"

В комментарии поклоннице актриса ответила, что на момент фото ей было 34 года.

Скриншот Instagram

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Как Ольга Сумская ведет свой Instagram – смотрите в ролике:

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