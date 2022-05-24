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Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк уехал на восток Украины

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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24 мая, 16:40
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Украинский журналист Юрий Кошмарченко сообщил, что знаменитый музыкант отправился на восток Украины, где сейчас ведутся ожесточенные бои
Андрей Хлывнюк находится на востоке Украины
Андрей Хлывнюк находится на востоке Украины / Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрей Хлывнюк в начале полномастшабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды территориальной обороны. В целях безопасности музыкант не рассказывал о своих передвижениях по Украине. Известно, что некоторые время он находился в Киеве.

Как пишет украинский журналист Юрий Кошмарченко на своей странице в Facebook, Хлывнюк уехал на восток Украины.

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По словам Юрия, он встретил Андрея в Киеве и пообещал ему купить безалкогольное пиво, которое музыкант нигде не мог найти.

А я в то же время понял: моя главная миссия на этой войне – немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока". Да я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил, – написал Кошмарченко.

Скриншот: Facebook

Отметим, что ранее лидер группы "Бумбокс" получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.

Ранее Андрей Хлывнюк обратился к российским военных с призывом сложить оружие и отступить. Музыкант уверяет, что территориальная оборона и бойцы ВСУ до последнего будут отстаивать независимость Украины и сражаться за свободу украинского народа!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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