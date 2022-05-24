Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк уехал на восток Украины

Украинский журналист Юрий Кошмарченко сообщил, что знаменитый музыкант отправился на восток Украины, где сейчас ведутся ожесточенные бои

Андрей Хлывнюк находится на востоке Украины / Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрей Хлывнюк в начале полномастшабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды территориальной обороны. В целях безопасности музыкант не рассказывал о своих передвижениях по Украине. Известно, что некоторые время он находился в Киеве.

Как пишет украинский журналист Юрий Кошмарченко на своей странице в Facebook, Хлывнюк уехал на восток Украины.

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По словам Юрия, он встретил Андрея в Киеве и пообещал ему купить безалкогольное пиво, которое музыкант нигде не мог найти.

А я в то же время понял: моя главная миссия на этой войне – немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока". Да я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил, – написал Кошмарченко.

Скриншот: Facebook

Отметим, что ранее лидер группы "Бумбокс" получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.

Ранее Андрей Хлывнюк обратился к российским военных с призывом сложить оружие и отступить. Музыкант уверяет, что территориальная оборона и бойцы ВСУ до последнего будут отстаивать независимость Украины и сражаться за свободу украинского народа!