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Лидер группы "Антитіла" Тополя не говорит с детьми о войне: Это травмирует их психику

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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17 февраля, 13:38
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Тарас Тополя – многодетный отец. Вместе со своей женой, певицей Alyosha, они воспитывают двоих сыновей – Марка и Романа, а также маленькую дочь Марию. Мы поинтересовались у Тараса, обсуждает ли он с сыновьями тему войны
Тарас Тополя старается не обсуждать со своими маленькими детьми тему войны
Тарас Тополя старается не обсуждать со своими маленькими детьми тему войны / Фото: instagram.com/tarastopolia

В комментарии "Сегодня" Тарас Тополя, который вместе с группой "Антитіла" вступил в ряды территориальной обороны, объяснил, что его дети еще слишком малы, чтобы интересоваться темой войны и задавать какие-либо вопросы – Марк и Роман учатся в начальной школе, а Маше только 1,5 года. Да и сам Тарас пока старается оградить малышей от лишней информации, которая может навредить им морально.

Они еще не в том возрасте, чтобы об этом спрашивать. В школе с ними точно так же стараются как можно меньше об этом говорить, чтобы не травмировать неокрепшую детскую психику. Они у меня в начальной школе учатся, и это не та информация, которую нужно разъяснять. Потому что объяснять, что такое война и нагнетать истерию в детском коллективе – это абсолютно непродуктивно, – рассказал Тарас.

Тарас Тополя рассказал, обсуждает ли с детьми войну
Тарас Тополя рассказал, обсуждает ли с детьми войну / Фото: instagram.com/alyoshasinger

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Мы также попросили Тараса прокомментировать его решение вступить в ряды территориальной обороны.

Это понимание того, что если мы, публичные люди, своим примером не подадим четкий сигнал, что мы будем защищать Украину, то много людей, возможно, и не вступят в ряды территориальной обороны. А так как мы приняли для себя такое решение, мотивируя это тем, что это наша страна, наши люди, и кому как не нам защищать, то, возможно, такое решение будет мотивацией для других людей поступить так, как мы, – объяснил Тарас.

Ранее мы публиковали архивные армейские фото звезд – смотрите подборку снимков Павла Зиброва, Виктора Павлика и других.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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