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Лидер группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды ВСУ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 09:00
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Еще один украинский рок-музыкант решил взять в руки оружие вместо гитары и пойти защищать родную Украину от российских оккупантов
Женя Галич вступил в ВСУ
Женя Галич вступил в ВСУ / Фото: instagram.com/jenia_galich

Все больше украинских артистов сменили свой род деятельности и пошли защищать Украину в рядах ВСУ или теробороны. Следом за Дизелем из группы Green Grey оружие в руки взял Женя Галич.

Фронтмен группы O.Torvald стал одним из бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно после публикации на официально странице группы в Instagram.

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Женя присоединился к рядам ВСУ. Женя, надавай там оркам по зубам! – поддержали музыканта его коллеги.

Фото – instagram.com/otorvald

На своей странице Галич поделился видео в военной форме, в котором попросил поклонников и волонтеров найти комплекты летней формы для его подразделения.

До этого фронтмен группы O.Torvald и сам занимался волонтерской деятельностью и помогал найти все необходимое для украинских защитников.

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Все это время я старался поступать именно так, быть полезным. Использовать связи, навыки, знакомства, медийность. Не всегда получалось, но кое-что давало положительные результаты. Благодаря тому, что меня окружают нереальные люди, готовые бороться на всех фронтах – мы покупали, доставляли, перевозили людей, расселяли, переводили через границу, загружались, собирали деньги, и так по кругу, – написал Галич в своем аккаунте.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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