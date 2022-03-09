Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Лидер группы СКАЙ Олег Собчук прогнозирует, что победа Украины не за горами: "Дадим ху*лу по зубам!"

Эксклюзив
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 22:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наши защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам, которые вторглись в Украину ранним утром 24 февраля
Олег Собчук обратился к украинцам.
Олег Собчук обратился к украинцам. / Фото: instagram.com/sob4uk

Многие украинские знаменитости взяли в руки оружие, чтобы вместе с армией защищать нашу землю от захватчиков. В частности, в ряды ВСУ присоединились Тарас Тополя и Никита Добрынин.

Также защищает родину и фронтмен рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук. В эксклюзивном комментарии "Сегодня" музыкант заявил, что пытается быть максимально эффективным в период войны.

Реклама

Я не воина и опыта у меня нет. Но я не буду стоять в стороне. Я максимально стараюсь быть эффективным в это тяжелое время, так же как и мы все. Потому что мы украинцы и наш дом не с краю. Мы уже даем достойный отпор, потому что мы вместе и мы сильные, – сказал нам Олег.

Артист верит в победу.
Артист верит в победу. / Фото: instagram.com/sob4uk

Собчук поблагодарил всех, кто "ценой своей жизни и здоровья защищает нашу родину сейчас от рашистов-оккупантов". Артист уверен, что мы уже побеждаем, и все у нас будет хорошо.

Мы построим новую страну. Мы стали свидетелями формирования и фильтрации нашей нации. Всякая нечисть пойдет лесом, пойдет туда, куда пошел русский военный корабль. Я счастлив, что живу вместе с такими воинами, с такими крутыми украинцами. Люблю вас и уважаю. Родненькие, мы победим. Дадим ху*лу по зубам. Слава Украине!, – заявил музыкант.

Напомним, в ряды теробороны вступили актер Андрей Фединчик , участник "Холостячки" Макс Тарапата , ведущий Владимир Остапчук и другие знаменитости.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять