Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралимпиада. Игры сильных духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Кузьму "оживили"

Квартира Киркорова

Принцы помирились

Топ фильмов

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Это мальчик – СМИ

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
25 августа, 16:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У 46-летнего лидера "Океана Ельзи" и бывшего народного депутата Украины Святослава Вакарчука родился сын. Эту информацию сам артист пока не подтвердил
Святослав Вакарчук стал отцом
Святослав Вакарчук стал отцом / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Певец Святослав Вакарчук, который вчера выступил на "Олимпийском", стал отцом мальчика. Кто является мамой ребенка – неизвестно, однако предполагается, что она занимается съемками рекламы международных брендов.

Реклама

Как сообщает Telegram-канал издания "Страна" со ссылкой на собственные источники, сын Вакарчука родился 19 августа, когда у артиста был концерт в ночном клубе Ibiza в Одессе. Вероятно, мать ребенка работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая занимается производством клипов, рекламы и сериалов, среди которых и нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO.

Он уже около года встречается с новой пассией и не афиширует это, – сообщил источник изданию.

В своих аккаунтах в соцсетях Святослав Вакарчук никак не прокомментировал слухи. Последние подтвержденные новости о личной жизни артиста – развод с Лялей Фонаревой. Об этом сам певец сообщил в июне этого года.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук были вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-доброму. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

Реклама

Как "Океан Ельзи" выступили на концерте ко Дню Независимости Украины – смотрите:

Узнайте больше новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
Что еще добавил Кондратюк
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять