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Лилия Подкопаева ответила, общается ли с кумой-предательницей Ани Лорак

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 16:05
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Украинская спортсменка Лилия Подкопаева рассказала, поддерживает ли она общение со своей молчаливой кумой, певицей Ани Лорак
Лилия Подкопаева ответила, общается ли с Ани Лорак
Лилия Подкопаева ответила, общается ли с Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/podkopayeva_official

Пока олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поддерживает Украину в США и принимает участие в благотворительных мероприятиях для помощи украинцам, ее кума, певица Ани Лорак отсиживается в России и не хочет называть войну в родной стране "войной".

После такого поступка исполнительницы ее дружба не только с Лилией Подкопаевой, но и другими украинскими знаменитостями, кажется, разрушена навсегда.

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Во время благотворительной акции в поддержку Украины в Нью-Йорке Подкопаева призналась, что сейчас не поддерживает связь с, уже бывшей, подругой, сообщает издание "Факты".

Маски сняты! Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся, – ответила на вопросы журналистов Подкопаева.

Напомним, что раньше Ани Лорак и Лилия Подкопаева были близкими подругами. Певица была свидетельницей на свадьбе у Лилии и ее первого супруга Тимофея Нагорного в 2004 году. А позже спортсменка назвала свою среднюю дочь, которая родилась в 2006 году, в честь известной подруги – Каролиной, Лорак же стала крестной матерью девочки.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева были близкими подругами
Ани Лорак и Лилия Подкопаева были близкими подругами / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Ранее украинская певица Злата Огневич заявила, что молчание Ани Лорак о войне стало для нее шоком.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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