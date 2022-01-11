Лилия Ребрик и Марина Боржемская раскрыли секрет быстрого похудения после новогодних праздников

Все мы немного набираем лишние килограммы во время новогодних праздников, когда стол ломится от вкусных блюд. Как же теперь прийти в форму – читайте в материале

Лилия Ребрик и Марина Боржемская показать упражнения, которые помогут вернуться в форму после праздников. / Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/liliia.rebrik

Сейчас украинцы уже готовятся встречать Старый Новый год параллельно думая, как избавиться от лишних килограммов, которые они набрали накануне. И вот помочь прийти в форму помогут легкие и эффективные упражнения.

В собственную рубрику "Ліля радить" звездная ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик пригласила фитнес-тренера Марину Боржемскую , чтобы показать всем зрителям канала "Украина" эффективные упражнения, которые помогут быстро вернуться в форму после праздничных застолий.

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Как отмечает Боржемская, во время новогодних праздников она любит набрать несколько лишних сантиметров, но потом их сбрасывает.

Главное – не паниковать. Зарядку, которую мы вам покажем, можно делать утром, после обеда и вечером. Тогда, когда организм адаптирован на тренировку, – объясняет тренер.

И так, сначала следует разогреть мышцы тела , чтобы не травмироваться во время тренировки. Делаем наклоны туловища вправо и влево, 10 раз в каждую сторону. Далее – выпади ногами вправо и влево, при этом руки поднимаем вверх и делаем хлопок. Тоже 10 повторов. И не забываем правильно дышать.

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Переходим к упражнениям. Начнем со скакалки. У кого ее нет – не проблема, просто имитируем руками движения веревкой. Прыгаем от 30 секунд до 1 минуты – зависит от вашей физической подготовки. С помощью этого упражнения мы сжигаем внутренние жиры.

Продолжаем прыгать, руки ставим перед собой – в прыжке отводим их вправо, а колени – влево. Чередуем на каждую сторону. Это упражнение для стройной талии проделываем так же от 30 секунд до 1 минуты.

Далее – руки вверх и скручиваем корпус, приподнимая колени к рукам. Таким образом, работает наш пресс. Делаем это быстро, по 10 раз в каждую ногу.

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Чтобы избавиться от боков и лишних сантиметров на талии , поднимаем правую руку кверху и тянем согнутую в колене ногу к ней. Такие скручивания повторяем по 10 раз на каждую ногу.

Следующее упражнение на мышцы живота. Наклоняемся вперед, правой рукой тянемся к левой ноге, а левой рукой – к правой ноге.

И наконец ставим ноги на ширине плеч. Немножко сгибаем ноги в коленях и делаем махи руками вверх и вниз. Оставляем руки наверху и разводим в стороны.

Самое главное – чтобы все было в удовольствие, чтобы у вас была личная мотивация. Оливье на Новый год слишком много не бывает. Просто знайте, что потом надо будет отработать, – отметила Лилия Ребрик.

Смотрите рубрику "Ліля радить" в программе "Ранок з Україною" каждую среду в 6:30 на телеканале "Украина".

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