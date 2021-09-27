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Лилия Ребрик показала, как выглядит без макияжа (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
27 сентября, 15:55
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Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и актриса Лилия Ребрик опубликовала честное селфи без фильтров
Лилия Ребрик опубликовала селфи с мужем
Лилия Ребрик опубликовала селфи с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик активно ведет свои соцсети. Телеведущая делится не только фото со съемок разных проектов, но и часто постит семейные снимки. На новом совместном фото с супругом Лилия Ребрик показала, что в домашней атмосфере, без стилистов и визажистов, может выглядеть безупречно.

Телеведущая показала, как выглядит без макияжа.

Как Лилия Ребрик выглядит без макияжа
Как Лилия Ребрик выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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В комментариях подписчики засыпали телеведущую телеканала "Украина" комплиментами.

  • Вы такая милая "Дикая парочка"
  • Очень красивое осеннее фото
  • В восторге от вашей семьи.
  • Какие ж вы красивые
  • Какая же вы красавица. Очень хорошее фото

Напомним, недавно популярная телеведущая и актриса поделилась ярким фото, на котором продемонстрировала свою точеную фигуру.

Лилия Ребрик дала эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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