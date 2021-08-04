Лилия Ребрик позировала в мокром бикини, демонстрируя стройную фигуру в Болгарии (фото)

Несколько дней назад телеведущая и ее супруг хореограф Андрей Дикий отправились в Болгарию по работе. Но звездная пара не упустила возможности насладиться лучами солнца на пляже

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Еще недавно Лилия Ребрик в салатовом платье в обнимку с Андреем Диким были на открытии фестиваля, на котором они являются судьями, как уже пришло время возвращаться в Украину. Но перед отъездом телеведущая поделилась ярким фото, на котором продемонстрировала свою точеную фигуру.

На снимке, опубликованном в Instagram, Лилия Ребрик позирует в черном раздельном купальнике. Телеведущая сняла солнцезащитные очки и закрыла глаза, наслаждаясь моментом.

Мое море ... Было хорошо ... но домой ой как хочется! Киев, встречай, – написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик на море в Болгарии / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Одной из первых прокомментировала фото Лилии ее коллега, актриса Наталка Денисенко. Поклонники телеведущей тоже были приятно удивлены таким кадром.

Вау"

"Боже, какая классная, гарнюня, красивая, самодостаточная"

"Какое сказочное фото, и вы красавица, Лиля!"

Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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