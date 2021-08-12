Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой

Сейчас Лилия Ребрик – счастливая жена и мама двух дочерей, которая недавно позировала в мокром бикини, демонстрируя стройную фигуру в Болгарии. Но в далеком 2007-м она еще была незамужней. И именно тогда ведущая программы "Ранок з Україною" решилась взять свой первый кредит на квартиру:
Мне было 26 лет. Помню глаза папы, уважаемого человека, майора тогда еще милиции, в которых был страх, когда я ему об этом рассказала. Но это было мое решение, моя инициатива, моя идея. Я сказала, что хочу работать на свое жилье, а не платить кому-то в карман.
Ведущая признается, что это была первая зависимость от банка, но независимость внутренняя, взрослость, ответственность, которая полностью на тебе.
Хотя кредит был и немалый, Лилии удалось выплатить его раньше срока. Телезвезда говорит – он мотивировал ее работать и зарабатывать еще больше:
Первым человеком, который узнал, что я выплатила кредит, был Андрей (Андрей Дикий, на тот момент еще не муж Лилии – ред.) Мы тогда как раз танцевали вместе. Я была так рада – пришла на репетицию и рассказала ему, а он порадовался за меня.
Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:
- VERKA SERDUCHKA,
- Оли Поляковой,
- Олега Винника,
- NK,
- Натальи Могилевской,
- MONATIK,
- Макса Барских,
- Ирины Билык,
- Артема Пивоварова,
- TAYANNA,
- Павла Зиброва,
- Русланы,
- ALEKSEEV,
- Анастасии Приходько,
- Оли Цибульской,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мирзояна,
- Lida Lee,
- групп DZIDZIO,
- KAZKA,
- "ВВ",
- "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",
- Go A,
- KADNAY.
Смотрите грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа в 17:40 в эфире канала "Украина".
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