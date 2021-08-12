Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой

Ведущая грандиозного концерта "З Днем народження, Україно!" на канале "Украина", рассказала, как в 26 лет решилась взять большой кредит на квартиру и сумела выплатить его раньше срока

Лилия Ребрик рассказала о своей независимости / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас Лилия Ребрик – счастливая жена и мама двух дочерей, которая недавно позировала в мокром бикини, демонстрируя стройную фигуру в Болгарии. Но в далеком 2007-м она еще была незамужней. И именно тогда ведущая программы "Ранок з Україною" решилась взять свой первый кредит на квартиру:

Мне было 26 лет. Помню глаза папы, уважаемого человека, майора тогда еще милиции, в которых был страх, когда я ему об этом рассказала. Но это было мое решение, моя инициатива, моя идея. Я сказала, что хочу работать на свое жилье, а не платить кому-то в карман.

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Ведущая признается, что это была первая зависимость от банка, но независимость внутренняя, взрослость, ответственность, которая полностью на тебе.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хотя кредит был и немалый, Лилии удалось выплатить его раньше срока. Телезвезда говорит – он мотивировал ее работать и зарабатывать еще больше:

Первым человеком, который узнал, что я выплатила кредит, был Андрей (Андрей Дикий, на тот момент еще не муж Лилии – ред.) Мы тогда как раз танцевали вместе. Я была так рада – пришла на репетицию и рассказала ему, а он порадовался за меня.

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:

VERKA SERDUCHKA,

Оли Поляковой,

Олега Винника,

NK,

Натальи Могилевской,

MONATIK,

Макса Барских,

Ирины Билык,

Артема Пивоварова,

TAYANNA,

Павла Зиброва,

Русланы,

ALEKSEEV,

Анастасии Приходько,

Оли Цибульской,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мирзояна,

Lida Lee,

групп DZIDZIO,

KAZKA,

"ВВ",

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",

Go A,

KADNAY.

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Смотрите грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа в 17:40 в эфире канала "Украина".

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