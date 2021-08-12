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Лилия Ребрик призналась, когда впервые почувствовала себя независимой

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
12 августа, 16:01
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Ведущая грандиозного концерта "З Днем народження, Україно!" на канале "Украина", рассказала, как в 26 лет решилась взять большой кредит на квартиру и сумела выплатить его раньше срока
Лилия Ребрик рассказала о своей независимости
Лилия Ребрик рассказала о своей независимости / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас Лилия Ребрик – счастливая жена и мама двух дочерей, которая недавно позировала в мокром бикини, демонстрируя стройную фигуру в Болгарии. Но в далеком 2007-м она еще была незамужней. И именно тогда ведущая программы "Ранок з Україною" решилась взять свой первый кредит на квартиру:

Мне было 26 лет. Помню глаза папы, уважаемого человека, майора тогда еще милиции, в которых был страх, когда я ему об этом рассказала. Но это было мое решение, моя инициатива, моя идея. Я сказала, что хочу работать на свое жилье, а не платить кому-то в карман.

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Ведущая признается, что это была первая зависимость от банка, но независимость внутренняя, взрослость, ответственность, которая полностью на тебе.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хотя кредит был и немалый, Лилии удалось выплатить его раньше срока. Телезвезда говорит – он мотивировал ее работать и зарабатывать еще больше:

Первым человеком, который узнал, что я выплатила кредит, был Андрей (Андрей Дикий, на тот момент еще не муж Лилии – ред.) Мы тогда как раз танцевали вместе. Я была так рада – пришла на репетицию и рассказала ему, а он порадовался за меня.

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Оли Поляковой,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • Натальи Могилевской,
  • MONATIK,
  • Макса Барских,
  • Ирины Билык,
  • Артема Пивоварова,
  • TAYANNA,
  • Павла Зиброва,
  • Русланы,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасии Приходько,
  • Оли Цибульской,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мирзояна,
  • Lida Lee,
  • групп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",
  • Go A,
  • KADNAY.
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Смотрите грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа в 17:40 в эфире канала "Украина".

Лилия Ребрик примерила образ голливудской кинодивы 30-х годов – смотрите видео:

Ранее Олег Винник рассказал, что до сих пор считает, что недостаточно независим.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Цитата дня

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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