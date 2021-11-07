Кому из близких Лилия Ребрик проговорилась об участии в гипершоу Маска – признание телеведущей

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ответили на самые популярные вопросы о популярном гипершоу

Лилия Ребрик рассказала об участии в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вчера в новом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили очередного персонажа. В образе Феи скрывалась популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

У себя в Instagram артистка решила ответить на популярные вопросы о закулисье проекта. Несмотря на то, что участникам запрещено даже близким рассказывать об их участии в гипершоу, супруг Лилии Андрей Дикий знал о "Маске".

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Единственный, кто знал – мой муж. Так у нас в семье принято, мы не скрываем ничего друг от друга. Я не могла придумывать байки, где я до полуночи, где снимаюсь, что за проект. Больше никто не знал – ни мои родители, ни родители Андрея, ни дети, – призналась телеведущая.

Скриншот: Instagram

Кто скрывается в других масках телеведущая не знает.

Каждого артиста забирают в разных местах (не из собственной квартиры) и везут на площадку в балаклавах и одинаковой одежде #нерозмовляйтезімною. Но такие свитера есть у всех ведущих канала еще с первого сезона, поэтому это запутывает еще больше, – рассказала Лилия Ребрик.

Скриншот: Instagram

Лилия Ребрик подробнее рассказала о маске Феи:

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Не пропустите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

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