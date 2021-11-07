Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине

Откровения Лободы

Гага и Гуччи

Архив Ротару

Мнение о "Вечных"

Шоу "Маска". Сезон 2

Трибьют Тату
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Кому из близких Лилия Ребрик проговорилась об участии в гипершоу Маска – признание телеведущей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 20:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ответили на самые популярные вопросы о популярном гипершоу
Лилия Ребрик рассказала об участии в шоу "Маска"
Лилия Ребрик рассказала об участии в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вчера в новом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили очередного персонажа. В образе Феи скрывалась популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

У себя в Instagram артистка решила ответить на популярные вопросы о закулисье проекта. Несмотря на то, что участникам запрещено даже близким рассказывать об их участии в гипершоу, супруг Лилии Андрей Дикий знал о "Маске".

Реклама

Единственный, кто знал – мой муж. Так у нас в семье принято, мы не скрываем ничего друг от друга. Я не могла придумывать байки, где я до полуночи, где снимаюсь, что за проект. Больше никто не знал – ни мои родители, ни родители Андрея, ни дети, – призналась телеведущая.

Скриншот: Instagram

Кто скрывается в других масках телеведущая не знает.

Каждого артиста забирают в разных местах (не из собственной квартиры) и везут на площадку в балаклавах и одинаковой одежде #нерозмовляйтезімною. Но такие свитера есть у всех ведущих канала еще с первого сезона, поэтому это запутывает еще больше, – рассказала Лилия Ребрик.

Скриншот: Instagram

Лилия Ребрик подробнее рассказала о маске Феи:

Реклама

Не пропустите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять