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Лилия Ребрик рассказала о ценных мгновениях и едином желании в 41-й день рождения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 10:59
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8 мая ведущая программы "Ранок з Україною" отмечает день рождения. Как и все украинцы, Ребрик мечтает об одном – победе
Сегодня Лилия Ребрик отмечает день рождения
Сегодня Лилия Ребрик отмечает день рождения / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик, которая делилась своими изменениями в жизни после начала войны, признается – в этом году самый трудный день рождения в ее жизни. Телеведущая говорит, что иногда ей кажется, будто мы живем в мирное время. Правда, такие мысли приходят на мгновение.

Мне – 41. И это – самый трудный день рождения в моей жизни. Но я стараюсь улыбаться: мои дети в относительной безопасности, они играют, смеются, ссорятся и иногда я все же чувствую себя так, как было в мирное время. На мгновение, но – на очень ценное мгновение. Я впускаю в свою душу весну: любуюсь цветами на мамином дворе, радуюсь детскому шуму с соседней площадки, чувствую кофейный аромат из кофейни через дорогу. Иногда мне кажется, что я в мирной жизни. На мгновение, но на очень ценное мгновение, – поделилась Ребрик в Instagram.

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Телеведущая рассказала о ценных мгновениях во время войны
Телеведущая рассказала о ценных мгновениях во время войны / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телезвезда также добавила, что сегодня она гуляет по родным черновицким улочкам, ходит по местам своего детства и уходит в воспоминания.

И в такие моменты мне кажется, что я в мирной жизни. На мгновение, но на очень ценное мгновение. И тем, что я сегодня могу ощущать эти очень ценные мгновения, я благодарна воинам, которые держат наше небо, защищают каждый клочок нашей земли. Им всем, которые сейчас – мощь, мужество, твердость и непобедимость, – заявила ведущая.

Лиля Ребрик очень хочет, чтобы каждый из наших защитников вернулся живым с победой домой.

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Чтобы улыбался, впускал в свою душу весну, дарил кому-то цветы, чувствовал мир: не на мгновение – хоть и на очень ценное – а навсегда, – отметила звезда.

Телеведущая признается, что лучшим для нее будет подарком в день рождения – это пожертвование средств благотворительному фонду. По словам Ребрик, сумма никогда не имела значения, ведь каждая копейка важна.

Поклонники и звезды поздравили телеведущую и пожелали ей жить в мире:

  • Поздравляю моя дорогая. Береги себя и деток, старайся жить и дарить мир, радость, улыбку и свое тепло родным.
  • Лилечка, с днем рождения! Будь счастлива в мирной Украине.
  • Лиля, с днем рожденья тебя! Мы победим! Будет мир! Будем жить!
Скриншот Instagram

Напомним, на днях день рождения также отмечала Настя Каменских. Рэпер и продюсер Потап посвятил трогательный пост жене в Сети.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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