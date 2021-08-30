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Лилия Ребрик трогательно поздравила красавицу-дочь с 9-летием: Копия мамы!

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 августа, 11:14
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Телеведущая "Ранку з Україною" и актриса Лилия Ребрик оставила для дочери душевные пожелания и показала поклонникам ее новую фотосессию, сделанную возле дома
Старшая дочь Лилии Ребрик празднует 9-летие
Старшая дочь Лилии Ребрик празднует 9-летие / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Старшей дочки актрисы и телеведущей Лилии Ребрик, которая недавно показала, как она подросла, сегодня исполняется уже девять лет. По этому поводу телеведущая опубликовала целую серию новых фото Дианы, на которых она позировала в праздничном наряде.

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Кадрами Лилия Ребрик поделилась в Instagram. На фото Диана позировала в розовом платье с черными вставками, а на волосы прикрепила украшение в виде цветка. Телеведущая пожелала дочери смело идти вперед, потому что ее родители всегда будут за ее спиной.

Девять лет ты учишь нас быть родителями, держишь нас в тонусе и делаешь счастливыми. Ты такая умничка и такая красавица! Доченька, иди вперед, смело желай и ничего не бойся, у тебя всегда за спиной есть мама и папа Андрей Дикий, твоя #дикаясемейка. Мы тебя очень сильно любим! Мы в тебя верим! – написала Лилия Ребрик.

Дочь Лилии Ребрик, Диана
Дочь Лилии Ребрик, Диана / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поздравили Диану и коллеги Лилии Ребрик – Анатолий Анатолич, Ольга Сумская, Илона Гвоздева.

  • "Поздравляем нашу звездочку! Успехов и веры в себя красавицы Дианочке!"
  • "Поздравляю"
  • "Копия мамули, счастья тебе, девочка"
  • "Как похожа на маму. Счастья, ей безбрежного на все лета!"

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Подробнее об отношениях Лилии Ребрик с ее папой – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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