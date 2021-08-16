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Лилия Ребрик умилила кадрами с подросшей дочкой: Нашла свою косметику у нее в чемодане

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 августа, 12:44
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Телеведущая "Ранку з Україною" поделилась серией селфи со своей старшей дочкой, Дианой. Звездная мама какое-то время не будет видеться с ней
Лилия Ребрик с дочкой
Лилия Ребрик с дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая ранее призналась, когда впервые почувствовала себя независимой, отправила свою дочь в спортивный лагерь. По словам Лилии, сама Диана обожает лагеря и с нетерпением считала дни до поездки, чего не сказать о ее звездной маме. Телеведущая очень разволновалась.

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Серией фотографий Лилия Ребрик поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Чемоданы собраны! Модная одежда – выглажена, украшения, как видите, уже на ребенке! Диана едет на 10 дней в спортивный лагерь. Уххххх, как же я волнуюсь! Как вы детей отпускаете в лагеря?! Я просто с замиранием сердца! – сообщила Лилия.

Дочка Ребрик поехала в лагерь от своей танцевальной студии в Карпаты. Лилия удивилась, насколько взрослая у нее уже дочь – даже косметику захотела с собой взять.

Диана Дикая и Лилия Ребрик
Диана Дикая и Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сама собрала чемоданы – я только их проверила и добавила необходимое и забрала лишнее (например, нашла там свою косметику). Кстати, очень грамотно собралась – я прям в шоке была! И меняющуюся карпатскую погоду учла, и несколько купальников взяла, и даже банный халат! Все это так радует, но как подумаю, что она там без родителей..., то все равно волнуюсь, – поделилась телеведущая.

Сама же Лилия Ребрик неоднократно была в летних лагерях и всегда с нетерпением ждала спортивные сборы. По словам телеведущей, ее супруг, Андрей Дикий, тоже ездил в лагеря. Правда, познакомились друг с другом они уже намного позже.

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Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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