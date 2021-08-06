Лилия Ребрик в мини-платье вышиванке за 5400 грн сразила шикарными ногами (видео)

Недавно телеведущая вернулась из Болгарии в Украину. Несмотря на то, что поездка была рабочей, звезда успела отдохнуть, а поэтому привезла с собой позитивное настроение

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик, которая еще несколько дней назад позировала в мокром бикини, показала свой наряд для эфира ко Дню Независимости Украины. Звезда надела стильное нежно-розовое платье из льна с вышивкой и позировала на открытой террасе.

В ролике, который появился в Instagram Лилии, телеведущая вынуждена придерживать платье, которое поднимается на ветру.

Готовим для Вас праздничный выпуск "Ранок з Україною" ко Дню Независимости. Не все кадры войдут в эфир, поэтому пусть это останется здесь..., – написала Ребрик.

В ответ Лилия получила множество лайков и комплиментов к своему посту.

"Весна вернулась?"

"Вы невероятно красивая и женственная"

"Лилия, вы богиня красоты"

"Шикарное платье и Лилия классная"

Такая вышиванка украинского бренда Verynje стоит 5400 гривен.

Скриншот Verynje.com

Напомним, что недавно Лилия Ребрик и ее супруг, и хореограф Андрей Дикий были судьями на популярном фестивале в Болгарии. Звездная пара успела и отдохнуть на пляже, позируя в купальниках.

Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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