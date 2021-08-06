Лилия Ребрик в мини-платье вышиванке за 5400 грн сразила шикарными ногами (видео)

Телеведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик, которая еще несколько дней назад позировала в мокром бикини, показала свой наряд для эфира ко Дню Независимости Украины. Звезда надела стильное нежно-розовое платье из льна с вышивкой и позировала на открытой террасе.
В ролике, который появился в Instagram Лилии, телеведущая вынуждена придерживать платье, которое поднимается на ветру.
Готовим для Вас праздничный выпуск "Ранок з Україною" ко Дню Независимости. Не все кадры войдут в эфир, поэтому пусть это останется здесь..., – написала Ребрик.
В ответ Лилия получила множество лайков и комплиментов к своему посту.
- "Весна вернулась?"
- "Вы невероятно красивая и женственная"
- "Лилия, вы богиня красоты"
- "Шикарное платье и Лилия классная"
Такая вышиванка украинского бренда Verynje стоит 5400 гривен.
Напомним, что недавно Лилия Ребрик и ее супруг, и хореограф Андрей Дикий были судьями на популярном фестивале в Болгарии. Звездная пара успела и отдохнуть на пляже, позируя в купальниках.
Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:
Узнайте другие новости на тему:
- Лилия Ребрик в салатовом платье с декольте нежно обнялась с Андреем Диким в Болгарии на открытии фестиваля.
- Лилия Ребрик умилила Сеть фотографией из семейного архива.