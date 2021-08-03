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Лилия Ребрик в салатовом платье с декольте нежно обнялась с Андреем Диким в Болгарии (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
3 августа, 14:00
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Телеведущая "Ранку з Україною" и ее супруг хореограф продолжают свое пребывание в Болгарии. Хотя супруги там по работе, это не мешает им наслаждаться путешествием
Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

После того как Лилия Ребрик и Андрей Дикий очаровали поклонником кадрами в обнимку на пляже, пара поделилась еще порцией фото. Супруги появились вместе на открытии фестиваля European Festival, который ежегодно проходит в болгарии. Лилия и Андрей входят в состав судей.

На новых снимках, которые появились в Instagram-аккаунте Лилии Ребрик, она позирует в ярком салатовом платье на бретелях с эффектным декольте. В обнимку с ней стоит Андрей Дикий, одетый в рубашку с цветочным принтом.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий на фестивале в Болгарии
Лилия Ребрик и Андрей Дикий на фестивале в Болгарии / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Стильный образ телеведущая дополнила платком, которым завязала волосы.

Лилия Ребрик на фестивале European Festival
Лилия Ребрик на фестивале European Festival / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия рассказала, что хотя их поездку нельзя назвать отпуском, немного времени для перезагрузки и отдыха они получили. Затем телеведущая в деталях поделилась, как можно попасть в Болгарию украинцам. Лилия сообщила, что они с Андреем сдавали ПЦР-тесты, а перед паспортным контролем им измеряли температуру. В то же время особо строгого контроля не было.

В Украину же пока можно возвращаться свободно, но учтите, что с 5 августа вам нужно будет сдавать ПЦР-тест, если у вас нет вакцинации, – рассказала телеведущая.

Долетели в Болгарию они быстро – за один час и 45 минут.

Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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