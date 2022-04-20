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Лилия Ребрик вместе с дочерьми под пианино спела песню "Ой, у лузі червона калина" (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 14:00
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Девочки снова подняли патриотический дух, ведь сейчас очень важно верить в лучшее!
Лилия Ребрик перепела вместе с детьми патриотическую песню
Лилия Ребрик перепела вместе с детьми патриотическую песню / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик сейчас много времени проводит вместе с дочерьми – 9-летней Дианой и 3-летней Полиной. Ведущая говорит со своими детьми о войне и ободряет их.

А чтобы порадовать украинцев и хоть немного поднять им настроение, Лилия Ребрик с девочками поет народную песню "Ой, у лузі червона калина". В этот раз трио исполнило композицию под фортепиано.

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В Instagram телеведущая призналась, что этот сингл ей с дочерями больше всего понравился с военной тематики.

Совершенствуемся. Сначала просто пели, а теперь еще и мама Лиля вспомнила, как на пианино играла в детстве! Кстати, "концерт" даем прямо в моей домашней студии: сначала эфир "Ранок з Україною", а потом все вместе за музыку! Из военной тематики "Ой у лузі" нам больше всего легло по душе, – поделилась Ребрик.

Отметим, что песня приобрела большую популярность не только в Украине, но и во всем мире. И все благодаря группе Pink Floyd и Андрею Хливнюку. В основу трека легла "Ой, у лузі червона калина".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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