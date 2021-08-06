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Лобода купила дом у моря в Европе: Меня там никто не знает

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 августа, 13:43
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Певица осуществила свою мечту и приобрела недвижимость в живописном месте, но где оно находится – не рассказывает
Светлана Лобода призналась, что купила собственный дом на берегу моря
Светлана Лобода призналась, что купила собственный дом на берегу моря / Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA, которая анонсировала концерт в Одессе, последние два года является обладательницей собственной недвижимости у моря.

Два года назад осуществилась моя большая мечта. Я приобрела дом в европейском городе, на берегу моря. И теперь, просыпаясь каждое утро, мы с дочерями говорим "Спасибо!", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас пальмы и приятные люди, которые не узнают меня, – поделилась LOBODA в эфире телеканала "Украина".

Певица добавила, что хотя карантин и пандемия негативно отразились на работе артистов и всей индустрии, она находит в этом плюсы.

Я довольно много времени провожу с детьми. В прошлом году они наконец-то поняли, что такое настоящая мама, которая ходит с ними в зоопарки и на прогулки. У нас появилась замечательная традиция гулять вдоль набережной – они катаются на самокатах, мы много гуляем, а около десяти вечера приходим уставшие и натренированные домой, – рассказала Светлана Лобода.

Напомним, что недавно LOBODA впервые за долгое время посетила Украину. В Киеве вместе с Аланом Бадоевым они снимали видео на новый трек Allo, Света также посетила несколько радиостанций и пришла в гости на телеканал "Украина".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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