Украинский режиссер поставил номер для Лободы на Новой Волне (видео)

Артистка выступила на вечере Димы Билана, исполнив его песню, а также повторила номер с "МУЗ ТВ" для песни "Молоко"

LOBODA выступила на "Новой волне" - видео / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода в этом году в составе жюри конкурса "Новая волна", который на днях стартовал в Сочи. Кроме этого, она конечно же выступила на сцене и как артистка.

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LOBODA приняла участие в вечере, посвященном творчеству Димы Билана и спела его песню "Малыш".

Сегодня певица выложила в Сеть видео с номером, который поставил режиссер Олег Боднарчук.

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Напомним, что с Олегом Светлана работала и над перфомансом для "МУЗ ТВ". Его в соцсетях сравнивали с выступлением Бейонсе и назвали плагиатом.

Выступление LOBODA на "Новой волне" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial/

Кстати Боднарчук на обвинения ответил, что в шоу-бизнесе все повторяют и вдохновляются образами и идеями друг друга, поэтому никакого плагиата в номере Лободы нет.

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Вот то самое выступление LOBODA:

В Сочи на "Новую волну" в том году приехали популярные российские звезды, а также украинские артисты, которые работают в РФ: Ани Лорак, Светлана Лобода, MARUV.

Выступила на конкурсе и София Ротару, которая вскоре отправилась в Украину – вчера президент Зеленский наградил ее знаком отличия "Национальная легенда Украины".

София Михайловна также должна выступить на завтрашнем концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийском".

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Смотрите видео с церемонии награждения "легенд Украины":

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