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Лобода о концерте в Одессе: Буду петь для моих любимых украинцев

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
22 июля, 17:46
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Артистка впервые за четыре года даст сольный концерт в Украине. Многие поклонники Лободы ждали этого момента, пока певица активно гастролировала по России
Светлана Лобода впервые прокомментировала свое будущее выступление в Украине
Светлана Лобода впервые прокомментировала свое будущее выступление в Украине / Фото: instagram.com/lobodaofficial

О своем будущем концерте Лобода рассказала в эфире одной из украинских радиостанций. По словам артистки, она рада будет выступить перед своими украинским поклонниками.

14 августа, в клубе Ibiza, у меня состоится первый за четыре года сольный концерт в Украине. Обычно я приезжала просто с корпоративами – на дни рождения и свадьбы, а сейчас я буду петь сольно для моих любимых украинцев, – сказала Лобода.

Отметим, что Светлана Лобода уже несколько лет выступает и в Украине (на частных мероприятиях), и в России – на концертах, получая при этом российские музыкальные премии.

Точно такая же история и у ее коллеги – украинской певицы Ани Лорак, которая тоже в этом году, в августе, выступит в том же клубе в Одессе.

Ранее концерт в Одессе анонсировал рэпер Баста, который этим летом уже выступал в Украине.

Отметим, что Светлана Лобода часто постит в Instagram фото с ярким макияжем, однако среди снимков можно найти кадры и без мейкапа, ведь сейчас в мире популярен тренд на естественную красоту. Например, недавно на улицах Киева появились честные портреты украинок без ретуши и макияжа.

Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите об этом видеосюжет:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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