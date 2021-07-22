Лобода о концерте в Одессе: Буду петь для моих любимых украинцев

О своем будущем концерте Лобода рассказала в эфире одной из украинских радиостанций. По словам артистки, она рада будет выступить перед своими украинским поклонниками.
14 августа, в клубе Ibiza, у меня состоится первый за четыре года сольный концерт в Украине. Обычно я приезжала просто с корпоративами – на дни рождения и свадьбы, а сейчас я буду петь сольно для моих любимых украинцев, – сказала Лобода.
Отметим, что Светлана Лобода уже несколько лет выступает и в Украине (на частных мероприятиях), и в России – на концертах, получая при этом российские музыкальные премии.
Точно такая же история и у ее коллеги – украинской певицы Ани Лорак, которая тоже в этом году, в августе, выступит в том же клубе в Одессе.
Ранее концерт в Одессе анонсировал рэпер Баста, который этим летом уже выступал в Украине.
Отметим, что Светлана Лобода часто постит в Instagram фото с ярким макияжем, однако среди снимков можно найти кадры и без мейкапа, ведь сейчас в мире популярен тренд на естественную красоту. Например, недавно на улицах Киева появились честные портреты украинок без ретуши и макияжа.
Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите об этом видеосюжет: