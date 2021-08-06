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Лобода объяснила, почему решила записать песню на украинском: Случилось чудо

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 августа, 15:19
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Певица признается, что ей постоянно присылают разные композиции, но она долго не могла выбрать подходящий к ее стилю трек
Светлана Лобода рассказала о своей новой украиноязычной песне
Светлана Лобода рассказала о своей новой украиноязычной песне / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая ранее опубликовала кадры со съемочной площадки mood-video на песню Allo в Киеве, решила запеть на украинском не просто так.

Долгое время она хотела поработать с израильским режиссером INDY HAIT (снял видео для Тины Кароль и LATEXFAUNA), но не имела для этого подходящей песни.

Однажды певице прислали композицию на украинском и она поняла, что это то, чего она так долго ждала.

Месяц назад случилось чудо – мне прислали украинскую песню, она была потрясающая. Плюс ко всему, эта песня – моей энергии. И я через неделю уже организовала съемки видеоклипа, – поделилась LOBODA в эфире телеканала "Украина".

Светлана Лобода в студии "Ранку з Україною" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

По ее словам, премьера украиноязычного трека и клипа, которые Лобода называет "потрясающим и уникальным арт-проектом", состоится 13 августа.

Светлана Лобода также рассказала, где она сейчас живет. Вместе со своими дочками артистка проводит время в собственном доме в европейском городе, название которого держит в тайне. Певице нравится, что там ее никто не знает и это позволяет насладиться отдыхом с детьми.

Смотрите интервью LOBODA в эфире "Ранку з Україною":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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