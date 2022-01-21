LOBODA перестала прятать от публики свою младшую дочь: "Тиля такая прелесть!" (фото)

Недавно Натали Портман попала в объективы папарацци вместе со своим сыном. Алефу 10 и хотя актриса редко появляется с ним на публике, фанаты Портман знают, как выглядит ее сын.
А вот поклонникам Светланы Лободы везет меньше – певица не спешит показывать всем свою младшую дочь Тильду. И кто отец девочки – Светлана тоже не рассказывает.
Зато накануне она опубликовала в Instagram-профиле новые фото с детьми. На кадрах с отпуска Лобода больше не прячет лицо Тильды и не закрывает ее собой.
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Фолловеры артистки радуются и в комментариях обсуждают, как подросла Тильда.