LOBODA перестала прятать от публики свою младшую дочь: "Тиля такая прелесть!" (фото)

Певица опубликовала фото, на котором впервые показала свою младшую дочку Тильду, не закрывая собой ребенка

Светлана Лобода показала фото со своими дочками Тильдой и Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно Натали Портман попала в объективы папарацци вместе со своим сыном. Алефу 10 и хотя актриса редко появляется с ним на публике, фанаты Портман знают, как выглядит ее сын.

А вот поклонникам Светланы Лободы везет меньше – певица не спешит показывать всем свою младшую дочь Тильду. И кто отец девочки – Светлана тоже не рассказывает.

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Зато накануне она опубликовала в Instagram-профиле новые фото с детьми. На кадрах с отпуска Лобода больше не прячет лицо Тильды и не закрывает ее собой.

Светлана Лобода показала новое фото с дочками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фолловеры артистки радуются и в комментариях обсуждают, как подросла Тильда.