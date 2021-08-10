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Лобода поближе показала то самое голое платье с Жары (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 августа, 08:38
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Певица опубликовала видео своего выступления в рамках фестиваля, но все внимание зрителей – на сексуальный наряд звезды
LOBODA надела платье с обнаженной грудью
LOBODA надела платье с обнаженной грудью / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Прозрачное и блестящее платье-кольчуга, в котором Лобода прошлась по красной дорожке и вышла на сцену – один из фаворитов публики этим летом. Пленяющий наряд с металлическими вставками на груди и вырезами на бедрах влюбил в себя публику.

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Светлана Лобода опубликовала в Instastories несколько горячих кадров в этом луке, чтобы можно было поближе рассмотреть детали. Смотрим и наслаждаемся.

Светлана Лобода в платье с обнаженной грудью / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

LOBODA на фестивале Жара / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

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Образ Лобода дополнила массивными украшениями изумрудного цвета и туфлями на высоких каблуках. Богиня, не иначе!

Певица Светлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

LOBODA / Фото: nstagram.com/stories/lobodaofficial

Лобода впервые за долгое время выступит в Украине

Недавно Светлана Лобода посетила студию "Ранку з Україною", где рассказала, что готовит для своих слушателей песню на украинском языке. Это произошло сразу после того, как артистка анонсировала концерт в Украине – она выступит в августе в одесском клубе Ibiza.

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Кроме того, LOBODA призналась, что купила собственный дом в Европе, для живет вместе со своей семьей. Локацию певица не рассекретила, отметив, что там ее никто не знает, а это позволяет спокойно жить, отдыхать и уделять время детям.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на "Золотом граммофоне-2020", смотрите в видео:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа в 1998 году я пошла с этим парнем на свидание. Крепко жалела пару раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, по итогу, стал очень классным

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