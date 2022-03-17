Лобода показала ободранный украинский паспорт: "У меня только одно гражданство"

На днях появилась информация о том, что Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства

Светлана Лобода заявила, что у нее только одно гражданство - украинское / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Музыкальный продюсер Кирилл Чибисов заявил, что Loboda якобы получила европейское гражданство и отказалась от украинского, чтобы не платить налоги.

По частным ивентам вывозились десятки миллионов евро ежемесячно. За них же нужно было бы платить налоги в Украине. Так что европейское гражданство она получила чисто по экономическим соображениям, – цитирует Чибисова Woman.ru.

Сегодня певица ответила на многочисленные заголовки СМИ, например, "Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства в пользу Мальты" и прочие. По ее словам, у нее только одно гражданство "было, есть и будет".

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В ролике, который Loboda, опубликовала в Instagram-профиле, она показала свой украинский паспорт, с потрепанной обложкой.

У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское, – подчеркнула Светлана.

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Однако это не мешало ей с самого начала российской агрессии в Украине уехать в Москву и строить там карьеру.

Недавно российский телеканал RU.TV. прекратил сотрудничество с Надей Дорофеевой, Потапом, Иваном Дорном, Валерием Меладзе, Максом Барских, Светланой Лободой, Настей Каменских, Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Верой Брежневой, группами "Аквариум" и "2Маши" из-за того, что артисты высказались о войне в Украине.

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Напомним, ранее Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине, но при этом не назвала виновного в этом путина.

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