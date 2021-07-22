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Лобода после анонса концерта в Одессе посетила несколько украинских радиостанций (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
22 июля, 08:37
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Популярная певица Светлана Лобода у себя в InstaStories рассказала, что приехала в Киев. Также певица впервые рассказала у себя в соцсетях о концерте в Одессе
Светлана Лобода приехала в Киев
Светлана Лобода приехала в Киев / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода недавно анонсировала выступление в Украине – у певицы запланирован концерт в одесском клубе Ibiza Beach Club. Билеты на концерт звезды уже почти распроданы. Теперь же артистка приехала в Киев презентовать свою новую песню Allo. Светлана Лобода посетила несколько украинских радиостанций.

У себя в InstaStories певица поделилась фото. Светлана Лобода побывала на радио "Пятница" и радио NRJ Украина.

Не забыла певица упомянуть и предстоящий концерт в Одессе.

Также Светлана Лобода планирует посетить еще сегодня несколько украинских радиостанций.

В тренде

Напомним, Светлана Лобода выступит в одесском клубе в августе. На официальном сайте клуба можно видеть, что стоимость билета на концерт певицы стартует от 1300 гривен. Как отреагировала Сеть на предстоящий концерт – смотрите в нашем материале.

Ранее концерт в Одессе анонсировал рэпер Баста, который уже этим летом выступал в Украине.

Впервые за семь лет в Украине выступит и Ани Лорак. У певицы тоже запланировано несколько концертов в Одессе в августе.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон – 2020" – смотрите сюжет:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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