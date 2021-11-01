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Лобода презентовала чувственный клип в черно-белом цвете (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 ноября, 11:13
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Месяц назад певица выпустила лирический трек Americano. А в первый день ноября артистка решила порадовать поклонников новой видеоработой на уже любимую песню
Светлана Лобода презентовала клип на песню Americano
Светлана Лобода презентовала клип на песню Americano / Фото: пресс-служба

Новый клип Светлана Лобода называет одной из самых импульсивных и эмоциональных работ за последнее время. Подготовка длилась не более недели, а за два дня до съемок, артистка нашла главного героя. Режиссером чувственного клипа певицы стал Инди Хаит.

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Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы – заложники этой силы, с каждым из нас все это было. Мне захотелось рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт сердца

Светлана Лобода в клипе Americano
Светлана Лобода в клипе Americano / Фото: пресс-служба

Поклонники уже оценили новую видеоработу. Многие отметили, что Светлане Лободе идет такой лирический образ.

  • "Прям осенняя атмосфера. Клип как и песня!"
  • "Лобода одна из тех немного артистов чьи песни и клипы пробивают насквозь"
  • "Какая тонкая и вкусная работа получилась. Очень личная история, при присмотре это чувствуется. Совершенно другая Света здесь"
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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