Лобода презентовала чувственный клип в черно-белом цвете (видео)

Месяц назад певица выпустила лирический трек Americano. А в первый день ноября артистка решила порадовать поклонников новой видеоработой на уже любимую песню

Светлана Лобода презентовала клип на песню Americano / Фото: пресс-служба

Новый клип Светлана Лобода называет одной из самых импульсивных и эмоциональных работ за последнее время. Подготовка длилась не более недели, а за два дня до съемок, артистка нашла главного героя. Режиссером чувственного клипа певицы стал Инди Хаит.

Реклама

Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы – заложники этой силы, с каждым из нас все это было. Мне захотелось рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт сердца

Светлана Лобода в клипе Americano / Фото: пресс-служба

Поклонники уже оценили новую видеоработу. Многие отметили, что Светлане Лободе идет такой лирический образ.

"Прям осенняя атмосфера. Клип как и песня!"

"Лобода одна из тех немного артистов чьи песни и клипы пробивают насквозь"

"Какая тонкая и вкусная работа получилась. Очень личная история, при присмотре это чувствуется. Совершенно другая Света здесь"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Другие новости о звездах:

Реклама