Лобода приехала в Украину, чтобы презентовать новую песню (фото)

Артистка приехала в Киев, чтобы презентовать свою новую лирическую песню Americano. Об этом она рассказала у себя в InstaStories и поделилась фото.
Певица побывала на радио NRJ Украина, посетила радиостанцию "Наше радио" .
Во время интервью на радио певица встретилась с автором своей песни Americano Никитой Киселевым. Он у себя в соцсетях опубликовал видео встречи.
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Напомним, этим летом Светлана Лобода впервые за долгое время выступила в Украине. Певица дала концерт в ночном клубе в Одессе. Светлана Лобода выступила с задержкой в 3,5 часа. На концерте она рассказывала поклонникам о своих украинских корнях и о том. что не важно, в какой стране выступает артист, – им нужно гордиться всегда.
Узнайте больше новостей о певице:
- Певица, которую Лобода обвиняла в плагиате номера на российской премии, заявила, что ничего не крала.
- Светлана Лобода впервые рассказала о своем возлюбленном и отметила, что он далек от шоу-бизнеса.