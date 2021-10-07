Лобода приехала в Украину, чтобы презентовать новую песню (фото)

Светлана Лобода все чаще приезжает в Украину. Певица посетила несколько украинских радиостанций

Светлана Лобода приехала в Украину / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Артистка приехала в Киев, чтобы презентовать свою новую лирическую песню Americano. Об этом она рассказала у себя в InstaStories и поделилась фото.

Певица побывала на радио NRJ Украина, посетила радиостанцию "Наше радио" .

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Скриншот:Instagram

Скриншот: Instagram

Во время интервью на радио певица встретилась с автором своей песни Americano Никитой Киселевым. Он у себя в соцсетях опубликовал видео встречи.

Напомним, этим летом Светлана Лобода впервые за долгое время выступила в Украине. Певица дала концерт в ночном клубе в Одессе. Светлана Лобода выступила с задержкой в 3,5 часа. На концерте она рассказывала поклонникам о своих украинских корнях и о том. что не важно, в какой стране выступает артист, – им нужно гордиться всегда.

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