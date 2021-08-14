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LOBODA прилетела в Одессу, где сегодня даст первый за несколько лет концерт

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 08:37
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Светлана Лобода продолжительное время живет и выступает в России, а в этом году певица решила вернуться в Украину с концертом. Ее выбор пал на Одессу, откуда ее выгнали в 2017-м
Светлана Лобода поделились фотографией из Одессы
Светлана Лобода поделились фотографией из Одессы / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bicholla

В Одессу Светлана Лобода, которая накануне выпустила новый клип, прилетела на частном самолете минувшей ночью. В Instagram певица показала первое фото, сделанное по прибытию в город у моря.

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На снимке она запечатлена у трапа самолета в брючном костюме молочного оттенка и белом топе.

Прилетели в любимый город! Одесса- мама! Очень ждем завтра, – говорится в подписи к фото.

Светлана Лобода прилетела в Одессу / Фото: instagram.com/bicholla

Отметим, что Светлана Лобода уже несколько лет выступает на закрытых вечеринках в Украине и на концертах в России, получает российские музыкальные премии, а недавно принимала участие в церемонии награждения премии телеканала РУ-ТВ, где звучали песни о Крыме.

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Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ в России
Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ в России / Фото: instagram.com/lobodaofficial

14 августа состоится сольный концерт LOBODA в ночном клубе Одессы IBIZA. Цена за билеты на ее шоу стартуют от 1300 до 12000 гривень.

В 2017 году Светлана Лобода должна была выступать в Одессе, но ее концерт сорвали активисты. Тогда возле ночного клуба завязалась потасовка и на место прибыла полиция, которая применила слезоточивый газ в толпе.

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На днях в Одессе также пройдут концерты Ани Лорак. Певица выступит для украинской публики 16 и 17 августа в клубе ITAKA.

Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите об этом видеосюжет:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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