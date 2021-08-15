Задержка в 3,5 часа и речи об Украине: как Лобода выступила в Одессе (фото, видео)

Певица впервые за долгое время выступила в Украине. В 2017 году ее шоу в Одессе сорвали, но вчерашний концерт все же состоялся

Светлана Лобода выступила в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Последние годы Светлана Лобода выступала в Украине только на закрытых вечеринках и не афишировала это. Вся ее деятельность сосредоточена в России, где она активно гастролирует и получает музыкальные премии.

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Этим летом певица решила приехать в Украину и выступить в Одессе, что у нее прекрасно получилось. На концерте в клубе IBIZA все билеты были раскуплены, несмотря на их высокую стоимость.

Светлана Лобода в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Света очень ждала этот концерт и говорила, что соскучилась по своим фанатам, с которыми провела встречу перед выступлением.

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Светлана Лобода выступила в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Однако ее шоу задержалось на 3,5 часа. Со сцены LOBODA благодарила всех поклонников, которые пришли к ней на встречу, спела для них свои хиты и сменила несколько нарядов.

Светлана Лобода в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Она отметила, что рада и счастлива вернуться в Одессу – город, в котором провела свою юность.

Концерт LOBODA в Одессе / Фото: instagram.com/stories/ibiza_beach_club

Певица около двух минут рассказывала о том, что ее корни – в Украине, что здесь живут все ее близкие, и что не важно, в какой стране она выступает, нужно гордиться, что она (Лобода) "наша".

Концерт LOBODA в Одессе / Фото: instagram.com/stories/ibiza_beach_club

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В августе Светлана Лобода приехала в Киев презентовать свою новую песню Allo. Она посетила несколько украинских радиостанций, дала интервью в шоу "Ранок з Україною" и выпустила песню на украинском.

Смотрите интервью LOBODA для телеканала "Украина":

К слову в Одессе на днях выступит Ани Лорак, которая, как и Лобода, живет и работает в России. В отличие от коллеги по сцене, Лорак даст сразу два концерта – 16 и 17 августа.

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