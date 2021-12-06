Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Лобода в откровенном боди анонсировала новую песню – смотрите тизер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 17:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица готовится представить свежий сингл уже 10 декабря. Известно, что песня получила название "ЗанесLo"
Лобода в откровенном боди снялась для рекламы нового сингла
Лобода в откровенном боди снялась для рекламы нового сингла / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно Светлана Лобода показала себя в необычном образе – певица снялась в клипе с темными волосами. Тогда ее даже сравнивали с американской исполнительницей Шер.

Однако в новом видео LOBODA появится в более привычном образе. В соцсети Света разместила короткий ролик, в котором она стоит в окружении своей команды. На ней лишь боди и туфли на шпильке.

Реклама

Реклама

Таким образом Светлана Лобода анонсировала свою новую песню, которая называется ЗанесLo. Полную версию трека поклонники смогут услышать совсем скоро – премьера запланирована на 10 декабря.

В ноябре LOBODA порадовала фанов лирическим треком Americano и черно-белым видео к нему. Эту работу певица называет одной из самых импульсивных и эмоциональных за последнее время. Подготовка длилась не более недели, а главного героя Светла нашла всего за два дня до съемок.

LOBODA – Americano

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять