Лобода в откровенном боди анонсировала новую песню – смотрите тизер

Певица готовится представить свежий сингл уже 10 декабря. Известно, что песня получила название "ЗанесLo"

Лобода в откровенном боди снялась для рекламы нового сингла / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно Светлана Лобода показала себя в необычном образе – певица снялась в клипе с темными волосами. Тогда ее даже сравнивали с американской исполнительницей Шер.

Однако в новом видео LOBODA появится в более привычном образе. В соцсети Света разместила короткий ролик, в котором она стоит в окружении своей команды. На ней лишь боди и туфли на шпильке.

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Таким образом Светлана Лобода анонсировала свою новую песню, которая называется ЗанесLo. Полную версию трека поклонники смогут услышать совсем скоро – премьера запланирована на 10 декабря.

В ноябре LOBODA порадовала фанов лирическим треком Americano и черно-белым видео к нему. Эту работу певица называет одной из самых импульсивных и эмоциональных за последнее время. Подготовка длилась не более недели, а главного героя Светла нашла всего за два дня до съемок.

LOBODA – Americano

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