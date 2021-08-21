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Лобода в платье с пленительным декольте выступила на Новой волне в Сочи

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 16:52
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Певица стала одной из участниц концерта, посвященному творчеству Димы Билана и, конечно же, затмила всех своим луком – смотрите фото
Светлана лобода выступила на "Новой волне" в Сочи
Светлана лобода выступила на "Новой волне" в Сочи / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На днях в Сочи состоялось открытие музыкального фестиваля "Новая волна", в котором традиционно принимают участие звезды российского шоу-бзнеса и некоторые украинские артисты, которые строят карьеру в России.

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Минувшим вечером в рамках фестиваля состоялся творческий вечер Димы Билана. Светлана Лобода неожиданно для публики исполнила его песню "Малыш".

Но больше всего зрителей восхитил наряд LOBODA. Черное платье с длинными рукавами и открытыми плечами подчеркнуло стройность певицы и ее пышную грудь.

LOBODA на "Новой волне" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Фотографиями с обворожительном луке Светлана Лобода поделилась в сторис.

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Светлана Лобода в Сочи / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

На груди наряд декорирован золотой фурнитурой и черными камнями. Эффектности придал актуальный разрез до бедра.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

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Напомним, что на "Новую волну", кроме Лободы, приехали MARUV и Ани Лорак. Последняя недавно дала два концерта в Одессе.

На фестивале приглашенной звездой стала София Ротару, которая должна принять участие в концерте, посвященному Дню Независимости Украины. Против приезда Ротару в Украину накануне высказался продюсер Игорь Кондратюк.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Ого!
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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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