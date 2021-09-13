Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Брат Кейт женился

Победители MTV VMA

Роман MELOVIN'a

Бритни помолвлена

Концерт Барских

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Лобода впервые рассказала о своем возлюбленном: Он далек от шоу-бизнеса

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 16:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица предпочитает скрывать своего любимого человека от посторонних глаз. К примеру, фанаты до сих пор интересуются, кто отец второго ребенка артистки
LOBODA заговорила о личной жизни
LOBODA заговорила о личной жизни / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно впечатлила поклонников фигурой в бикини, призналась, что сейчас состоит в отношениях.

Певица не стала делиться подробностями, а лишь уточнила, что ее избранник не работает в сфере шоу-бизнеса. Об этом Лобода рассказала в интервью журналу "Отдохни".

Реклама

На порос журналистов о том, есть ли шансы у мужчин не из шоу-бизнеса приблизиться к Светлане и завоевать ее сердце, артистка ответила следующее:

Шансов мало: мое сердце занято. Но мой мужчина далек от шоу-бизнеса. Все тайное однажды становится явным, но я стараюсь отодвинуть этот момент. Профессия артиста — очень публичная, вся жизнь проходит под прицелами камер. Позвольте мне хоть что-то оставить скрытым от посторонних глаз! – призналась Лобода.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Говоря о замужестве, Лобода отметила, что многие женщины мечтают хотя бы раз примерять фату и белое платье. Артистка тут же намекнула, что ее мечты имеют свойство сбываться.

Реклама

Светлана считает, что замужество не является тем самым достижением в жизни женщины, которое может сделать ее счастливой, ведь количество разводов за последние годы это только подтверждает. Артистка сделала акцент на том, что для нее в жизни важно взаимопонимание, чувство надежного тыла рядом, любовь к детям и желание заботиться о своей семье.

Еще новости по теме:

Смотрите видео о самых провокационных слухах про звезд:

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
До начала осталось
MET GALA. 14 сентября
Чем будет удивлять бал Института костюма
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Все обсуждают
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Меган Фокс в «голом» платье Mugler на MTV VMA
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять