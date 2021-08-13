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LOBODA выпустила песню на украинском языке и сразу же представила версию на русском

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 10:47
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Скоро Лобода обещает показать и видеоклип на трек Indie Rock. Ролик для нее снимал популярный в Европе израильский режиссер Инди Хайт
Светлана Лобода выпустила песню на украинском языке
Светлана Лобода выпустила песню на украинском языке / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно песню Лободы сравнили с известным хитом Artik & Asti "Грустный дэнс". Певица не стала реагировать на обвинения в плагиате и выпустила новый трек, да еще и на двух языках.

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Ранее в интервью LOBODA рассказывала, что готовит для своих слушателей украиноязычную композицию, но о том, что запишет версию на русском – умолчала, сообщив об этом непосредственно в день премьеры.

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Название для новой песни Светлана Лобода выбирала вместе со своими фанатами – остановились на Indie Rock (Vogue).

Слушайте песню LOBODA – Indie Rock (Vogue) украинскую версию онлайн:

А это версия на русском языке:

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Двойной релиз от Лободы слушатели восприняли с восторгом. В YouTube комментарии к песням отключены, а вот в Instagram Светланы пишут следующее:

  • "На украинском так необычно"
  • "Русская версия не подходит этой песне"
  • "На украинском это топ"
  • "Светлана Сергеевна, и на русском, и на украинском! Спасибо"
  • "На двух языках... Плачу... Аранжировка просто меня убила... Идеально"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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