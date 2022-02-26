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Лолита продолжает называть российскую войну против Украины операцией

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 16:59
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Певица с украинскими корнями, живущая в Москве, записала новое видеообращение
Милявская записала видеообращение
Милявская записала видеообращение / Фото: скриншот

Певица Лолита Милявская стала одной из тех, кто называет полномасштабное вторжение России в Украину – спецоперацией, выражаясь языком Путина. Украинцы, которые сейчас находятся под шквалом взрывов и наступлений, такое точно не забудут.

У Милявской в Киеве живет мама и дочь. На своей странице в инстаграм она записала обращение:

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Вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимаю новые вещи, которые купила, чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище. Маме 79, после микроинсульта. Моя дочь плакала два дня, она вчера мне сказала:' 'мамочка, я не хочу умирать''. Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими.

Звезда, которая живет в Москве, попросила открыть "гуманитарный коридор".

Единственная просьба, вернее, крик. Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции смогли покинуть страну.

При этом цивилизованный мир называет вещи своими именами: Россия вторглась в Украину. Многие мировые знаменитости уже поддержали нашу страну:

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  • Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
  • Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
  • Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
  • Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.
  • Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
  • Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
  • Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
  • Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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