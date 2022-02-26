Лолита продолжает называть российскую войну против Украины операцией

Певица с украинскими корнями, живущая в Москве, записала новое видеообращение

Милявская записала видеообращение / Фото: скриншот

Певица Лолита Милявская стала одной из тех, кто называет полномасштабное вторжение России в Украину – спецоперацией, выражаясь языком Путина. Украинцы, которые сейчас находятся под шквалом взрывов и наступлений, такое точно не забудут.

У Милявской в Киеве живет мама и дочь. На своей странице в инстаграм она записала обращение:

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Вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимаю новые вещи, которые купила, чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище. Маме 79, после микроинсульта. Моя дочь плакала два дня, она вчера мне сказала:' 'мамочка, я не хочу умирать''. Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими.

Звезда, которая живет в Москве, попросила открыть "гуманитарный коридор".

Единственная просьба, вернее, крик. Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции смогли покинуть страну.

При этом цивилизованный мир называет вещи своими именами: Россия вторглась в Украину. Многие мировые знаменитости уже поддержали нашу страну:

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