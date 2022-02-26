Лолита продолжает называть российскую войну против Украины операцией

Певица Лолита Милявская стала одной из тех, кто называет полномасштабное вторжение России в Украину – спецоперацией, выражаясь языком Путина. Украинцы, которые сейчас находятся под шквалом взрывов и наступлений, такое точно не забудут.
У Милявской в Киеве живет мама и дочь. На своей странице в инстаграм она записала обращение:
Вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка, периодически обнимаю новые вещи, которые купила, чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище. Маме 79, после микроинсульта. Моя дочь плакала два дня, она вчера мне сказала:' 'мамочка, я не хочу умирать''. Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими.
Звезда, которая живет в Москве, попросила открыть "гуманитарный коридор".
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Единственная просьба, вернее, крик. Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции смогли покинуть страну.
При этом цивилизованный мир называет вещи своими именами: Россия вторглась в Украину. Многие мировые знаменитости уже поддержали нашу страну:
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.