Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Золотой глобус 2022

Дочь Бейонсе

Болезнь Преснякова

Пузатый Ди Каприо

Бритни до срыва

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Лорак ни в чем не ограничивает свою дочь: Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Единственная дочь Ани Лорак не скрывает, что ей нравится публичность. В последнее время все чаще София стала появляться на ТВ
/ Фото: instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак стала выходить на сцену вместе с мамой. Певица в интервью призналась: если София решит стать певицей, она ее поддержит. Также артистка не против экспериментов дочери с имиджем.

Я считаю, что ребенок должен развиваться творчески и всесторонне. Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является, – сказала певица в интервью для wday.ru

Ани Лорак с дочкой Софией
Ани Лорак с дочкой Софией / Фото: instagram.com/anilorak

Реклама

Она добавила, что разрешает дочери совершать ошибки. Как отмечает певица, все через это проходят.

Когда ты говоришь что-то ребенку десять раз, это ничего не значит, мы ведь, когда были маленькими, тоже не особо слушали взрослых и осознавали все лишь по прошествии времени, набивая свои шишки и уже после понимая, что хорошо, а что плохо. Поэтому я иду рядом с Софией и считаю, что она растет абсолютно свободным и творческим человеком, – поделилась Ани Лорак.

К слову, видео, на котором София ругается матом, певица никак не комментировала.

Напомним, недавно дочь Ани Лорак и дети Филиппа Киркорова стали ведущими популярной российской программы.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
MARUV спела о вакцинации
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять