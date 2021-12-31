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Лучшие тосты на 2022 год. Мы собрали поздравления от украинских знаменитостей

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 декабря, 15:35
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Поднять бокал игристого в новогоднюю ночь, загадать желание и обязательно сказать тост с теплыми пожеланиями на будущий год. Украинские знаменитости рассказали, что желают в Новый год
Новогодние тосты от звезд
Новогодние тосты от звезд / Фото: пресс-служба

Звезды украинского шоу-бизнеса уже успели поделиться с нами своими заветными новогодними желаниями в эксклюзивном интервью, а теперь знаменитости хотят передать свои пожелания поклонникам.

Jerry Heil

Самая неординарная молодая исполнительница украинской сцены Jerry Heil точно знает, что о чем не стоит забывать в 2022 году.

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Я здесь подумала, что в этом году все пьют не игристое, а тигристое. Поэтому будем милыми кицями, но уважаем себя, потому что такие котики, как мы с вами, – исчезающий вид, – обратилась ко всем фанатам Яна Шамаева.

Jerry Heil желает оставаться котиками в будущем году
Jerry Heil желает оставаться котиками в будущем году

Анатолий Анатолич

Ведущий телеканала "Украина" решил, что много говорить не стоит, ведь все мы и так ждем чудес и желаем другу другу счастья и здоровья.

Давайте поднимем бокалы за наступающий 2022 год. Это сейчас мой любимый тост, – говорит ведущий "Ранок з Україною" .

Анатолий Анатолич поздравляет с Новым годом
Анатолий Анатолич поздравляет с Новым годом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Геннадий Витер

А вот Геннадий Витер любит повторять в новогоднюю ночь один и тот же тост, который для шоумена стал своеобразной аффирмацией.

Слепил как-то дед Мороз себе помощника-снеговика и остался у него небольшой снежок. "Что тебе еще слепить, друг мой? – спросил дед Мороз. Снеговик подумал: руки есть, ноги есть, голова есть, даже нос из морковки и тот есть. Тогда он сказал: "А слепи мне счастье!". Но дед Мороз, повидавший многое на своем веку, знал, что у каждого – свое счастье и сказал: "На тебе снег, слепи сам свое счастье". Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности слепить свое счастье таким, каким каждый из нас его представляет даже, если оно будет разрывать все шаблоны! С новым годом! – поздравляет артист.

Геннадий Витер любит повторять один тост из года в год
Геннадий Витер любит повторять один тост из года в год

Дива Монро

Телеведущая и шоувумен любит коротко и ясно излагать свои мысли, поэтому и любимый тост Монро – емкий, но главное – с очень важным посылом!

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Желаю в Новом году продолжать жить свою жизнь. Вкусно, весело и честно, – желает всем нашим читателям Монритта.

Монро желает провести год весело
Монро желает провести год весело / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ольга Сторожук

Актриса признается, что во время тоста всегда загадывает желание на будущий год. Свои мечты до момента их исполнения звезда сериала "Суперкопы" оставляет в секрете.

Когда я поднимаю бокал в новогоднюю ночь, я всегда загадываю одно и то же заветное желание, жду, когда исполнится. Оно очень личное, поэтому в тост не выливается. А ещё я всегда прошу здоровья близким и любимым, мира и побольше чудес, – делится с нами Ольга.

Ольга Сторожук во время тоста загадывает желание
Ольга Сторожук во время тоста загадывает желание

SHADU

Певица привыкла получать от жизни только положительные эмоции, именно этого она желает всем своим поклонникам в наступающем 2022 году.

Желаю жить здесь и сейчас: кайфуйте от каждой минуты, любите то, чем занимаетесь, а также будьте с тем(ой), кого по-настоящему любите! – желает исполнительница.

Певица желает получать удовольствие от жизни
Певица желает получать удовольствие от жизни

JULIK

Шоумен поднимает бокал за исполнения всех мечт в будущем 2022 году и желает всем провести его максимально продуктивно и достичь всех целей.

Желаю вам, чтобы в Новом году все было так, как вы этого хотите, а не "ибо так нужно"! И пусть те желания и цели, которые будут под бой курантов кружиться в бокале, сбываются все до единого! – говорит своим поклонникам артист.

Ivan NAVI

Иван поздравил строчками из песен
Иван поздравил строчками из песен

Молодой исполнитель решил поздравить всех своих фанатов отсылками к собственным песням. И стоит отметить, получилось очень трогательно!

Чтобы в новом году мы оставались такие молодые, влюблялись, влипали только в лучшее, видели свою звезду и шли за ней. Даже в холодную ночь помнили о временном релаксе, ощущали химию между нами для создания чего-то нового, помнили как вместе с тобой провели лучшие моменты, а когда нет рядом кого важного – точно были уверены, что ангелы все знают. сказочно. Ну а если очень нужно, то брали и начинали все сначала. С Новым годом! – желает артист.

Анна Гресь

Актриса в наступающем году желает всем зрителям и читателям оставаться в форме. Нам кажется, что это отличное пожелание, особенно после череды праздничных застолий.

Желаю в Новом году не мучить себя, а получать удовольствие от правильного питания и занятий спортом, – поздравляет поклонников Анна.

Анна Гресь желает быть в форме в 2022
Анна Гресь желает быть в форме в 2022 / Фото: пресс-служба

Вместе с тостами и поздравлениями не забудьте подарить подарки своим близким. Мы заранее позаботились и написали, какие подарки подойдут каждому знаку Зодиака.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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