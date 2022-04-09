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Любимца публики кота Степана номинировали на престижную международную премию блогеров

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 17:10
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Знаменитый кот-блогер из Харькова присоединился также к благотворительной инициативе
Кот Степан продолжает заниматься благотворительностью
Кот Степан продолжает заниматься благотворительностью / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

У нас отличные новости для всех поклонников этого ТОПового украинского блогера. Стало известно о том, что кот Степан, который после начала войны в Украине вынужден был покинуть Харьков и теперь живет в Монако, номинирован на престижную премию в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Это не только престижно, но и станет большой помощью!

Дело в том, что на церемонию награждения лауреатов, которая пройдет в Каннах 18 мая, будут продавать билеты. Деньги с продажи пойдут на благотворительность.

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На странице организатором появилась информация о том, что на церемонии вручения наград World Influencers and Bloggers Awards, в которой примут участие более 100 инфлюенсеров, смогут собрать значительные средства для детей, пострадавших от войны в Украине.

А в публикации кота Степана говорится следующее:

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кот Степан

Очень почетно, что это будет сбор средств для Украины. Мои дорогие друзья из Европы и США, если вы хотите присоединиться к мероприятию, вы можете приобрести билеты – все средства будут направлены на благотворительность.

Известно, что церемония пройдет в пятизвездочном отеле Martinez, средняя стоимость билета на нее составляет 1000 евро. На мероприятие ждут более 100 инфлюенсеров. Вырученные средства пойдут на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Также не секрет, что переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине.

Напомним, вчера Селин Дион, рокеры Måneskin и другие артисты призвали жертвовать в помощь украинским беженцам.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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