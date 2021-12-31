Любимый наш папочка: Репяхова нежно поздравила Виктора Павлика с Днем рождения

Украинскому исполнителю Виктору Павлику, который показал, как выглядел его отец в молодости, сегодня исполняется 56 лет. Известный артист на свой День рождения в этом году работает, но, чтобы поднять ему настроение Катя решила обнародовать трогательное видео.
Девушка выбрала самые запоминающиеся моменты, которые они запечатлели на протяжении года, и создала небольшой видеоролик. Репяхова опубликовала его у себя на странице с нежной подписью:
Любимый наш папочка, ты лучший для нас! С Днем рождения, – написала супруга певца.
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Виктор Павлик сразу же отреагировал на поздравление возлюбленной и поблагодарил ее. А поклонники пары присоединились к теплым словам Кати и написали множество своих пожеланий:
- Счастья вам и вашей семье! Берегите друг друга, с наступающим вас.
- Пусть сбудется все, что ты хочешь. Большой тебе любви, здоровья и счастья.
- Поздравлю от чистого ❤️ Пусть ваша любовь длится много-много лет. И ваши глаза сияют счастьем и гармонией каждую минуту вашей жизни!
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