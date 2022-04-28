Made in Ukraine! Тина Кароль показала своего 13-летнего сына, который учится в Лондоне

Вениамин растет копией своего покойного папы Евгения Огира

Сын Тины Кароль увлекается спортом / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль редко публикует фото с наследником. Однако сегодня, в годовщину смерти мужа, звезда решила поделиться как архивными, так и новыми фото.

Известно, что Вениамин учится в элитном учебном заведении в Лондоне. Также мальчик играет на фортепиано и барабанах, увлекается фехтованием, регби и ходит на карате.

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В Instastories Кароль опубликовала два фото сына. На одном снимке мальчик позирует в школьной форме, а на другой – в кимоно для каратэ, на котором есть эмблема флага Украины.

Скриншот Instastories

Все сможем преодолеть. Ты создан победителем, потому что Made in Kiyv, Ukraine. Правильные цвета – крепкое будущее, – написала певица под одним из фото.

Скриншот Instastories

Также звезда опубликовала снимок, на котором она вместе с Вениамином сидит на берегу или реки, или моря.

Скриншот Instastories

Отметим, Вениамин появился в браке Тины Кароль с украинским продюсером Евгением Огиром в 2008 году. Муж певицы ушел из жизни в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка.

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Напомним, Вениамин приезжал в Польшу, когда там была его мама и выступала на благотворительных мероприятиях. Мальчик тоже присоединился к поддержке Украины – он устроил угощение для украинских беженцев.