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Макет сцены "Евровидения" в Турине сравнивают с Аркой дружбы народов в Киеве (голосование)

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 22:30
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Напомним, "Евровидение"-2022 пройдет в Турине. И сегодня организаторы показали, как будет выглядеть сцена главного музыкального мероприятия Европы
Макет сцены конкурса активно обсуждают
Макет сцены конкурса активно обсуждают / Фото: instagram.com/Eurovision, открытые источники

Делимся актуальной информацией по части подготовки к "Евровидению". В конце материала также предлагаем вам поделиться мнением и проголосовать.

Сегодня итальянский телеканал RAI, который занимается организацией "Евровидения", показал макет сцены, на которой выступят представители 41-ой страны-участницы конкурса.

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Сцена Евровидения
Сцена Евровидения / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

По концепции сцена – Солнце внутри. Она основана на идее движения и света кинетического солнца. О задумке рассказала мультимедийная художница и сценограф Франческа Монтинаро, создававшая сцены для итальянского фестиваля Сан-Ремо в 2013 и 2019 годах, которая и отвечает за дизайн:

Такой будет макет сцены
Такой будет макет сцены / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

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Кинетическое солнце, источник захватывающих движений и световых трюков, правит сценой и олицетворяет наше итальянское отношение к жизни: всегда в движении, мятежное, творческое, гостеприимное, страстное, интуитивное. Мы те, у кого внутри солнце, и это наш способ существования в этом мире.

В Сети обсуждают макет сцены "Евровидения"
В Сети обсуждают макет сцены "Евровидения" / Фото: instagram.com/Eurovision

В дизайне также учли инклюзивный характер "Евровидения" и гостеприимство итальянского народа.

Каскад воды, обрамляющей сцену, аллегорически олицетворяет море, которое нас окружает, символ нашей культуры. Сцена – это наш полуостров: страна, где встречают каждого участника, независимо от того, откуда он приезжает,

– добавила художница.

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Пока европейцы в Сети оценивают новинку, украинцы, а киевляне в особенности, уже успели сравнить сцену с Аркой дружбы народов.

Арка дружбы народов в Киеве

Такие комментарии появляются повсеместно и на странице www.instagram.com/eurovision.ua

  • О, то це в Італію збираються перевозити Арку Дружби народів ?
  • Похоже на киевскую арку дружбы народов

скриншот из Инстаграм https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Предлагаем и вам поделиться своим мнением.

Также сегодня обсуждают признание Макса Барских о наркотиках.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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