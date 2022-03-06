Макс Барских отказывается от концертов в России: Готов пожертвовать всей своей карьерой во имя Украины

Макс Барских заявил, что готов отказаться от популярности и успешной карьеры в России из-за военного вторжения Путина на территории независимой Украины

Макс Барских готов отказаться от российских поклонников / Фото: instagram.com/max_barskih

Украинский исполнитель получил огромную волну хейта в России за то, что как истинный патриот поддержал интересы своей страны и выступил против вторжения российской армии в Украину.

За это Барских и многих других музыкантов внесли в черный список одного из российских музканалов. Но несмотря ни на что, Макс продолжает отстаивать свою позицию.

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На днях Барских дал интервью оппозиционному каналу Алексея Навального, в котором рассказал, что столкнулся с огромным количеством ненависти со стороны россиян и своих коллег из РФ.

Когда я попытался обратиться к российским звездам, то артисты, которые раньше называли меня своим другом, предпочли отмолчаться, выстроили защиту. <...> На своей странице я обращался и обращаюсь к тем людям, у которых промыт мозг и проявляется чувство ненависти. Какая может быть ненависть, если это в нас стреляют ракетами и украинские люди умирают? – рассказал Барских.

По словам певца, он готов пожертвовать своей популярностью и успешной карьерой в Росси ради того, чтобы показать всему миру, что происходит в Украине и защитить ее.

Я готов пожертвовать всей своей карьерой во имя Украины и чтобы спасти людей здесь. Мне наплевать, если я стану изгоем в России, ради Бога. Вся Украина усеяна трупами. Так много городов и историй разрушено, убиты семьи, мирные жители. И это сделано настолько варварским способом, что я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить эти действия, – заявил артист.

Конфликт с Тимати

Также в интервью Барских прокомментировал его недавний конфликт с российским рэпером Тимати, который стал открыто угрожать украинскому певцу.

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По поводу конфликта с Тимати. Мы все понимаем, с кем он дружит и перед кем у него наверняка есть обязательства. Поэтому у него не хватит яиц, чтобы сказать правду. Не хочу тратить время на какие-то ответы ему, потому что это уже не шоу-бизнес. Пиариться и выходить на шоу-бизнесовые войны у меня нет никакого интереса, –сказал Барских.

Тимати шлет угрозы Максу Барских / Фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/timatiofficial

Кроме того, Макс добавил, что сегодня как никогда гордится тем, что он родом из Украины, и удивлен тому, насколько сплоченной стала наша страна.

Люди голыми руками уносят мины с дороги, останавливают танки, выходят на российских вооруженных солдат. Украинские люди стали бесстрашными. Я никогда не был так горд за то, что я украинец и живу тут, за каждого жителя моей страны, как сейчас. Я уверен, что вместе мы — сила и мы обязательно победим, – заявил певец.

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Напомним, из российских артистов Максим Галкин и Валерий Меладзе одними из первых прокомментировали вторжении России в Украину.

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