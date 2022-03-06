Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Макс Барских отказывается от концертов в России: Готов пожертвовать всей своей карьерой во имя Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 21:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Макс Барских заявил, что готов отказаться от популярности и успешной карьеры в России из-за военного вторжения Путина на территории независимой Украины
Макс Барских готов отказаться от российских поклонников
Макс Барских готов отказаться от российских поклонников / Фото: instagram.com/max_barskih

Украинский исполнитель получил огромную волну хейта в России за то, что как истинный патриот поддержал интересы своей страны и выступил против вторжения российской армии в Украину.

За это Барских и многих других музыкантов внесли в черный список одного из российских музканалов. Но несмотря ни на что, Макс продолжает отстаивать свою позицию.

Реклама

На днях Барских дал интервью оппозиционному каналу Алексея Навального, в котором рассказал, что столкнулся с огромным количеством ненависти со стороны россиян и своих коллег из РФ.

Когда я попытался обратиться к российским звездам, то артисты, которые раньше называли меня своим другом, предпочли отмолчаться, выстроили защиту. <...> На своей странице я обращался и обращаюсь к тем людям, у которых промыт мозг и проявляется чувство ненависти. Какая может быть ненависть, если это в нас стреляют ракетами и украинские люди умирают? – рассказал Барских.

По словам певца, он готов пожертвовать своей популярностью и успешной карьерой в Росси ради того, чтобы показать всему миру, что происходит в Украине и защитить ее.

Я готов пожертвовать всей своей карьерой во имя Украины и чтобы спасти людей здесь. Мне наплевать, если я стану изгоем в России, ради Бога. Вся Украина усеяна трупами. Так много городов и историй разрушено, убиты семьи, мирные жители. И это сделано настолько варварским способом, что я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить эти действия, – заявил артист.

Конфликт с Тимати

Также в интервью Барских прокомментировал его недавний конфликт с российским рэпером Тимати, который стал открыто угрожать украинскому певцу.

Реклама

По поводу конфликта с Тимати. Мы все понимаем, с кем он дружит и перед кем у него наверняка есть обязательства. Поэтому у него не хватит яиц, чтобы сказать правду. Не хочу тратить время на какие-то ответы ему, потому что это уже не шоу-бизнес. Пиариться и выходить на шоу-бизнесовые войны у меня нет никакого интереса, –сказал Барских.

Тимати шлет угрозы Максу Барских
Тимати шлет угрозы Максу Барских / Фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/timatiofficial

Кроме того, Макс добавил, что сегодня как никогда гордится тем, что он родом из Украины, и удивлен тому, насколько сплоченной стала наша страна.

Люди голыми руками уносят мины с дороги, останавливают танки, выходят на российских вооруженных солдат. Украинские люди стали бесстрашными. Я никогда не был так горд за то, что я украинец и живу тут, за каждого жителя моей страны, как сейчас. Я уверен, что вместе мы — сила и мы обязательно победим, – заявил певец.

Реклама

Напомним, из российских артистов Максим Галкин и Валерий Меладзе одними из первых прокомментировали вторжении России в Украину.

Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять