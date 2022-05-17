Макс Барских призвал мир не привыкать к войне в Украине и сделал неожиданное заявление

Певец выступил с громкой речью на международной музыкальной конференции в Лас-Вегасе. Событие предшествовало церемонии награждения Billboard Music Awards 2022

Макс Барских выступил на конференции Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских, который вступил в ряды ВСУ, возглавил дискуссионную панель, посвященную событиям в Украине, получившую символическое название его последнего трека Don't Fuck With Ukraine.

Billboard Music Award — это знаменитая музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard. Макс поблагодарил организаторов за возможность присутствовать на мероприятии и главное – рассказать всему миру о войне на родине.

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Барских подчеркнул, что миру не следует забывать и "привыкать" к войне, которую в Украине развязала Россия – даже несмотря на то, что мир "устал" от украинских новостей.

Важно не забывать, что каждый день и каждый час гибнут украинцы за свою свободу в борьбе против нацизма, несущего режим Путина. Каждый голос важен, потому что помогает спасать жизнь. Спасибо за возможность быть услышанным! – сказал Макс.

Скриншот: Instagram

При этом Макс также неожиданно заявил, что намерен "начать все сначала" в Европе и США.

Надеюсь, что на этих рынках для меня найдется место (улыбается). Уже сейчас я работаю над музыкой, несмотря на сложность найти хоть какое-то вдохновение. Но та сила, которую я вижу в украинских людях, вдохновляет меня, чтобы продолжать писать, говорить о том, что происходит на самом деле, – сказал Барских.

Отметим, что Макс Барских последние годы выступал в России, был мегапопулярным в этой стране и даже получал российские музыкальные премии. Однако после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Макс окончательно принял решение оборвать все связи со страной-агрессором и даже вступил в ряды Вооруженных сил Украины.